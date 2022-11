«Desde el punto de vista técnico, Almaraz podría funcionar muchísimos años más»

Para Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la asociación que representa los intereses de este sector en España, la posibilidad de que la Central de Almaraz siga funcionando más allá de 2028 permanece abierta aunque, reconoce, «de momento» no está encima de la mesa. Su continuidad, incide quien fuera director de la planta cacereña durante catorce años (1988-2002), dependerá fundamentalmente del Gobierno, que es el encargado de establecer la política energética, pero pasa también por que se garantice a las empresas propietarias una retribución estable que cubra costes e inversiones durante el tiempo ‘extra’ que funcione. Lo que sí tiene claro es que la actual crisis energética está propiciando un cambio de percepción en torno a la energía nuclear que está llevando a que se vea más su «parte positiva».

Lleva toda su vida profesional, desde finales de los 70, vinculado a la energía nuclear, ¿recuerda alguna otra etapa en la que esta tecnología haya adquirido tanto protagonismo en los ámbitos político y social como el que está teniendo actualmente?

No, nunca. Ha habido otros momentos con muchísima repercusión, como cuando empezábamos, con todo el tema de Lemóniz, que fue tremendo, pero desde el punto de vista general, de la sociedad en su conjunto y de la percepción de los ciudadanos, yo creo que este es el momento en el que más protagonismo está teniendo.

¿Pero no le incomoda que se politice en exceso?, que se esté viendo a la nuclear como una energía ‘de derechas’ en contraposición a las renovables, ‘de izquierdas’...

Sí, esa es una dicotomía absurda. La energía es energía y los kilovatios son los mismos vengan de donde vengan. Que se ligue un producto técnico, energético, con una opción política o con otra, no tiene sentido.

¿Cree que, en general, con la crisis energética hay un cambio de percepción social en torno a la energía nuclear?

Por supuesto. Siempre ha habido un cierto recelo sobre la energía nuclear desde diversos estamentos e instituciones que ha trascendido a la sociedad. Sin embargo, ahora, con esta crisis energética, la sociedad empieza a ver en su conjunto la parte positiva que tiene la energía nuclear, algo que quizás durante muchos años no hemos sabido transmitir.

Pero su lado problemático, como qué hacer con los residuos, y el miedo a que se produzca un accidente, como sucede ahora con Zaporiyia, sigue ahí…

Durante los últimos cuarenta años se han ido incorporando una serie de mejoras en las centrales nucleares desde el punto de vista de la seguridad que son gigantescas. Se han hecho inversiones tremendas, de tal forma que las centrales están ahora en un nivel de seguridad muchísimo más alto que en sus inicios, cuando ya era importante. Además, de las cosas malas, como fue el accidente de Fukushima, se aprende muchísimo, y posteriormente se han introducido en el mundo entero, y en España en particular, muchas mejoras para poder hacer frente, por ejemplo, a fenómenos naturales, como terremotos, tsunamis, inundaciones… todo eso que antes se tenía menos en cuenta ahora se considera más. El caso de Zaporiyia es muy singular, porque se trata de un ataque a una central nuclear o a sus aledaños. Si fuera con otro tipo de instalación, como una química, estando en manos de gente que no respeta nada, también tendría un peligro tremendo. Y desde el punto de vista de los residuos radiactivos, dentro de no mucho tiempo se va a poner en servicio el primer almacenamiento geológico profundo en el mundo, que está en Finlandia. Y Francia y Suecia también los han anunciado. Es decir, en el mundo sí se está avanzando en cuanto a los desechos radiactivos de alta actividad. Lo que tenemos que hacer los demás países es caminar en ese mismo sentido.

¿Le sorprendió que la UE la considerase una energía verde?

En realidad, la UE no la clasifica como ‘verde’. Eso ha sido una traducción final que se ha hecho desde el punto de vista de la comunicación. Lo que hace la Comisión Europea es dictaminar, dentro de la taxonomía y luego con un acto delegado, cuáles son las energías sostenibles y de futuro para Europa. Había incluido ya la hidráulica, la eólica, la fotovoltaica, en general todas las renovables, y lo que hace en el acto delegado es añadir dos, la energía nuclear y el gas. Lo que dice es que durante la transición energética hacia una instalación masiva de renovables, necesitamos otras energías de respaldo. ¿Y por qué escoge la energía nuclear? Porque no emite CO2, y por tanto está en línea con los objetivos del cambio climático, y luego porque es una energía estable, predecible, de base y que funciona bien. Y si necesitamos la energía nuclear durante esa transición, añade, tiene que tener acceso a una financiación sostenible, semejante a la de las energías renovables, que no puede ser penalizada. A mí esto no me sorprende porque ya pensábamos que debería ser así, y lo único que ha hecho la Comisión Europea, respaldada por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, es confirmarlo.

Está previsto que la Central de Almaraz sea la próxima en cerrar, entre 2027 y 2028, ¿ve posibilidades de que se dé marcha atrás en el calendario previsto y acabe funcionando algún tiempo más?

Posibilidades hay siempre. Estamos viviendo un momento de total incertidumbre en el sector energético en el mundo entero. Cosas que pensábamos que no iban a ocurrir están ocurriendo y está cambiando la situación absolutamente. Por tanto, todos los gobiernos se tienen que plantear qué es lo que quieren hacer a futuro. La situación de ahora, con respecto a hace dos o tres años, no tiene nada que ver y por tanto es razonable que cualquier Gobierno se plantee su política energética. En marzo de 2023, el Gobierno actual tiene que mandar un informe a la Comisión Europea comunicando cómo va la implantación del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) y, en junio del año que viene, mandar una revisión del plan a Bruselas. Veremos a ver qué es lo que dice en ese momento. Cabe la posibilidad de que se replantee la situación, no solamente de la nuclear, sino de todo el mix energético. Esas posibilidades siempre están abiertas. Nosotros lo que hacemos es atender a lo que decida el Gobierno, que es de quien depende la política energética. ¿Qué esa posibilidad existe? Siempre existe, por supuesto. ¿Qué está planteada encima de la mesa? En estos momentos, no está planteada.

La central se terminó de construir hace cuarenta años, con un diseño que es anterior, ¿podría seguir funcionando con total normalidad de forma segura?

Rotundamente sí. Y no porque lo diga yo, sino porque ya tenemos cantidad de precedentes. La de Almaraz es una central de diseño Westinghouse, norteamericana. En Estados Unidos, del centenar de centrales del mismo diseño y la misma época que Almaraz, un 80% o un 90% ya tienen permiso de explotación para sesenta años, y varias de ellas para ochenta años de operación. Desde el punto de vista técnico, con las mejoras que se han hecho, con el seguimiento que se hace, con la renovación de componentes, etcétera, puede funcionar durante muchísimos años más.

Si finalmente deja de funcionar en las fechas contempladas, ¿cuál piensa que sería el impacto socieconómico para la región?

Yo he vivido 21 años en los alrededores de la central. Soy extremeño de corazón y nadie puede negar que la central nuclear ha hecho dinamizar la zona desde todos los puntos de vista y la parada significaría un impacto muy importante, si bien es cierto que luego seguiría habiendo una actividad económica considerable, porque viene el desmantelamiento, que dura muchos años. No es un paso del 100% a cero, sino que sería un decremento paulatino. Y espero que en ese caso hipotético haya, como ha anunciado el Gobierno, políticas dinamizadoras desde el punto de vista social y económico.

En septiembre pasado, el presidente Pedro Sánchez afirmó en el Senado que, si se quisiera construir una central nuclear, tardaría en estar operativa 15 o 20 años y que el coste del megavatio (mw) nuclear instalado casi multiplica por 20 el del fotovoltaico, ¿coincide con estas afirmaciones?

La construcción de las centrales nucleares depende de la gestión que se haga en cada país. Entiendo que él se estaba refiriendo a la implantación de los últimos reactores grandes, de 1.600 o 1.700 mw, en Finlandia, Francia, Reino Unido o China. En Olkiluoto, en Finlandia, ya en servicio, sí se han tardado quince años, pero en China han sido unos siete. ¿Qué ocurre? Pues que no hay unos requerimientos totalmente estandarizados en Europa, y que se produjo una pérdida de potencial de construcción porque ha habido un parón durante muchos años y China, en cambio, ha seguido construyendo y tenía ese ‘know how’. La construcción de una central varía mucho entre países. En el caso de Almaraz, se hizo en ocho o nueve años, y eso que fue una época bastante conflictiva. Hoy se puede construir en mucho menos. Y para los reactores de futuro, los Small Modular Reactors, en principio la planificación que hay de construcción son cinco años. En cuanto al precio del mw instalado nuclear, puede estar en unas 13 veces respecto al de la fotovoltaica. La diferencia está en que en una central nuclear el coste de instalación es muy grande pero luego está produciendo el 100% de potencia durante todo el año. Una fotovoltaica, en lugar de las ocho mil horas que produce la nuclear, el año pasado la media en España fue de mil doscientas y pico. Evidentemente, el coste es mayor en la nuclear, pero su producción también es mucho mayor.

¿Son los minirreactores el futuro de esta tecnología?

Yo creo que va a haber una mezcla. Habrá reactores grandes, y hay países que están apostando por ellos, como Polonia, que acaba de autorizar la puesta en macha de un proyecto. En China o en India también se están construyendo muchos. Y otros países están apostando por los pequeños. Es el caso EEUU, que ya ha anunciado que va a construir cien. Francia va a acometer la doble vertiente. ¿Qué ventaja tienen estos reactores pequeños? Primero, que el coste será bastante menor, pero también que son reactores pasivos, de una seguridad tremenda, y que pueden instalarse en redes más pequeñas.

¿Cree que alguna vez se volverá a construir un reactor nuclear en España?

El futuro nadie lo sabe. En este momento, primero tenemos que ver qué pasa con el parque actual que tenemos. No hay ninguna perspectiva de que compañías eléctricas se dediquen a instalar nuevos reactores, pero dentro de diez o quince años alguien puede pensar que es una opción estupenda.