Falsa alarma en Villafranca de los Barros. La Policía Local ha lanzado en la tarde de este domingo un aviso para que la población no saliera a la calle debido a "la gran densidad de humo negro" que ha generado un incendio en una fábrica de aluminios de la localidad, pero los bomberos de la Diputación de Badajoz y el 112 han confirmado después que la nube no es tóxica, por lo que no se ha activado ningún protocolo de seguridad.

El gerente del Cepei, José Antonio Palanco, confirma que el fuego se ha declarado en la tarde de este domingo en la chimenea de la fábrica de Alumasa y que está "prácticamente controlado". Pese a la densidad del humo, la nube no es tóxica ya que el material que se está quemando es resina. En la extinción del fuego trabajan efectivos del parque de Villafranca de los Barros y de Almendralejo, que se han desplazado al lugar para prestar apoyo. La Policía Local ha lanzado el aviso pasadas las siete de la tarde en redes sociales, aconsejando a la población "cerrar puertas y ventanas y protegerse de la vía publica hasta nuevo aviso". Por el momento, desde el cuerpo declinan hacer declaraciones hasta recabar todos los datos del suceso.