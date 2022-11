«En Extremadura nos faltan 245 médicos, 130 de familia»

«El problema de la sanidad no solo está en Madrid, es algo generalizado que se viene arrastrando desde la crisis de 2008 y en donde la pandemia ha sido el remate». Es la denuncia que hace Juan José Torres, vocal del Colegio de Médicos de Badajoz. La ratifica Nacho Araujo, también vocal pero del colegio en Cáceres: «Aquí estamos igual o peor que en otras comunidades autónomas». Y subraya el siguiente dato: «En Extremadura nos faltan 245 médicos, según datos que nos ha dado el propio SES. De ellos, 130 son de familia, pero es que en esta especialidad ahora tenemos 15 médicos contratados menos que el año pasado», lamenta.

Para Araujo son dos las principales razones por la que la región tiene carencia de facultativos: «Estamos en una esquina, no hay buenas comunicaciones, y somos de los peores pagados», apunta. «Tenemos una inestabilidad laboral inmensa, una gran dispersión geográfica y no se hace nada para incentivar estos puestos. Si no es un problema de dinero, incentive», corrobora Torres.

Ambos médicos aseguran que los profesionales están «quemados» y soportan unas cargas de trabajo «tremendas», lo que repercute no solo en ellos, sino también en los pacientes: «Lo que pedimos es tiempo para verles y diagnosticarles. Cuando dicen que nos van a dotar de medios, por ejemplo se refieren a que compran ecógrafos, ¿de qué nos sirven si no tenemos tiempo para usarlos? Lo que necesitamos son profesionales», apunta Torres. «No es que no haya médicos, hay más que nunca, pero es una situación que viene de atrás, si se jubilan diez profesionales, reponen con uno», añade. «No pedimos médicos en el banquillo, sino que se dimensionen los equipos en base a las necesidades. Ahora han cogido la solución de los extracomunitarios que no es más que un parche. A algunos se les permite trabajar sin homologar sus títulos. La crítica no es para ellos, que están salvando los muebles, sino para la administración, que lo que hace es parchear con mano de obra barata», explica por su parte Araujo.

Beneficiencia

Ambos coinciden en que la degradación de la sanidad pública beneficia a las aseguradoras privadas: «Vamos camino de un Sistema Nacional de Salud para ricos y pobres, por eso crecen las pólizas privadas. Si no hay una buena sanidad pública las clases medias no van a querer pagarla, se van a ir a lo privado y la pública va a quedar como un sistema de beneficiencia», predice Torres. «Somos de las regiones con un mayor tiempo de lista de espera, así que la gente que puede se va a la privada», dice Araujo.

Por este motivo, los médicos extremeños se manifestaron el pasado jueves frente a la Asamblea de Extremadura, sobre todo para denunciar la situación de la Atención Primaria: «Llevamos años pidiendo el 25% del presupuesto de la sanidad para la Atención Primaria, somos el dique de contención, y estamos en el 16% aproximadamente», detalla Torres. El Sindicato de Médicos de Extremadura (Simex) reúne mañana a su comité ejecutivo para decidir si realizan más movilizaciones u otras medidas de protesta.