La huelga de transportistas no tiene incidencia en la actividad de Extremadura

El paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte arranca sin apenas incidencia en Extremadura. La organización aún no ha facilitado datos de seguimiento, pero el tráfico en las carreteras y los principales polígonos industriales de la región es como la de un lunes normal y por el momento, ni la hostelería ni los supermercados temen que se llegue a la situación vivida el pasado mes de marzo.

El paro ha comenzado a las 00.00 horas de este lunes y según confirma la Delegación del Gobierno en Extremadura, la jornada está transcurriendo "con absoluta normalidad y sin ningún tipo de incidente". Una situación que contrasta con los altercados, incluso violentos, que se produjeron en el anterior paro por la acción de los piquetes, que como se recordará en Extremadura se saldaron con varios detenidos.

La mayoría de los convocantes se han trasladado a Madrid, solo un pequeño grupo se ha concentrado en el polígono industrial de Mérida

La plataforma, que afirma representar al 80% del sector en Extremadura, está conformada por autónomos y pequeños empresarios. Según explica su presidente, Germán Martínez, la mayoría se han desplazado a Madrid para participar en la manifestación celebrada en las calles de la capital este lunes. Algunos iniciaron el viaje con sus camiones ayer por la tarde y otros lo han hecho este mismo lunes en autobuses y coches particulares.

Los que no han podido desplazarse se han concentrado en una gasolinera del polígono industrial El Prado de Mérida. Al mediodía eran aproximadamente una veintena de cabezas tractoras y conductores, escoltados por un amplio dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil. Según han dicho, su objetivo es "hacer fuerza en Madrid, que es donde se consiguen las cosas", de ahí que "un buen número" de afiliados haya decidido desplazarse a la capital de España. Ya a partir de este martes, está previsto que se retomen las acciones reivindicativas en las comunidades autónomas.

Concentración en Mérida

En el polígono industrial emeritense, uno de los puntos calientes del paro del pasado marzo, este lunes la actividad era la de un lunes normal, aunque los huelguistas sí han dado el alto a algunos compañeros para informar del paro. Entre los camioneros concentrados estaba Gonzalo Paredes, autónomo del transporte de 52 años.

Asegura que no ha parado por la huelga, sino que ya lleva un mes sin trabajar porque no le sale rentable. "Estamos aquí por lo que ya sabe todo el mundo. El Gobierno aprobó un real decreto ley para que no se pudiera trabajar a pérdidas y solamente falta que lo firmen y que manden inspectores a las agencias para que a los transportistas no nos vendan las cargas a bajo precio", afirma.

Se ha desplazado de Puebla de la Calzada, pero asegura que a Mérida han viajado también compañeros de Miajadas, Campillo de Llerena, Calamonte o Arroyo de San Serván. "Nuestra situación es que estamos avocados a la ruina si seguimos trabajando así. Nos han subido el gasoil, ruedas, impuestos... todo. O paramos los camiones o nos dedicamos a otra cosa", explica Gonzalo, que calcula unos sobrecostes del 30% desde que comenzó el año.

Junto a los compañeros apostados en la gasolinera, rechazan la nueva línea de ayudas que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura: "Queremos trabajar dignamente, no que nos den ayudas y subvenciones". E insisten: "No se puede trabajar a los precios que nos ponen las empresas de carga".

Abastecimiento asegurado

En el resto del país los piquetes tampoco se ha dejado notar y la actividad en los grandes mercados mayoristas de productos frescos como Mercamadrid o Mercabarna también ha sido la habitual, sin problemas en la entrada de los camiones. Solo ha habido incidentes menores con piquetes en MercaJerez, que han sido rápidamente desactivados. Para evitar las incidencias, el Gobierno ha ordenado un fuerte despliegue policial con más de 50.000 agentes vigilando las grandes vías.

En este contexto, y a las puertas del inicio de la campaña navideña, desde el sector de la hostelería y la alimentación en Extremadura no prevén una situación como la que se vivió con el anterior paro, que llegó a tensionar las cadenas de suministro de todo el país. "Hoy es como si no pasara absolutamente nada, un lunes normal", explica Oscar Marín, director general de Lider Aliment, con 110 franquicias de supermercados Spar y otras 15 de Eurospar (más grandes por toda la región).

Marín explica que las asociaciones mayoritarias se han desmarcado del paro "y lo están cumpliendo", por lo que prevé que en Extremadura "se quedará en nada" porque la plataforma convocante es "muy muy minoritaria".

Expectantes ante este nuevo paro también está la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes (Fexbares). Su presidente, José Parodi, afirma que la afectación al sector dependerá de cómo transcurra esta primera semana, aunque en principio no se trabaja con la previsión de que pudiera haber un desabastecimiento. "Todo dependerá de lo que ocurra estos días", afirma. De momento están a la expectativa y si ha habido algún movimiento para asegurar mercancía de cara a la Navidad, ha sido a título "muy particular".

Que se cumpla la ley

La plataforma convocante se queja de que los operadores de carga siguen pagando igual que antes de que entrara en vigor la ley que impide trabajar a pérdidas. «Siguen pagando como lo hacían antes y no según lo que marca el observatorio de costes», señala su presidente, Germán Martínez, que lamenta que esas operadoras «campan a sus anchas» y «lanzan amenazas y coacciones si algún transportista se niega a trabajar de ese modo».

Así, explica que si en marzo pararon por que esa ley se aprobara, ahora lo hacen «para que se cumpla». Y para ello exigen un compromiso de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, firmado por escrito. Para justificar que aún no se ha hecho lo suficiente y frente a las voces que aseguran que son «una minoría», Martínez ha difundido un vídeo en redes sociales donde explica que tras anunciarse el paro «las páginas de carga han aumentado su actividad, los márgenes han crecido 300 o 400 euros y el gasoil ha bajado 10 céntimos».

Fernández Vara espera que la huelga no vaya a más y Ciudadanos respalda el paro: "Son los más pequeños"

La propia ministra, Raquel Sánchez, ha señalado en declaraciones a los medios que el seguimiento del paro convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte ha sido "minoritario" y que apenas se han registrado 14 incidencias en todo el país. Frente a las críticas de los transportistas, Sánchez ha defendido que no han dejado de trabajar para que se aplique la ley. Asegura que la inspección está funcionando y que "cuando se reciben denuncias, se están atendiendo". En todo caso, sí ha mostrado su disposición a mejorar los mecanismos de supervisión y control para garantizar que se cumplen los acuerdos alcanzados por el sector.

Sobre el asunto también se ha pronunciado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha mostrado su deseo por que la huelga no vaya más allá de hoy y que, como resultado, "los transportistas puedan vivir de su trabajo". En unas declaraciones en Badajoz recogidas por Efe, el jefe del Ejecutivo ha destacado que el transporte es un sector fundamental para la sociedad y “no debe ser admisible” que sus profesionales realicen su trabajo por debajo de costes.

A su juicio, la ley nacional "da pasos importantes" para cumplir que el transporte sea un medio de vida digno para sus trabajadores y que en toda la cadena se respete que el profesional "tenga un salario decente". "Si el agricultor, el ganadero o el transportista acaban sin poder seguir viviendo de su trabajo, estas profesiones desaparecerán", ha reconocido para apuntar después que la sociedad "no puede vivir" sin estos sectores.

Por su parte, Ciudadanos Extremadura sí ha respaldado el paro convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, porque lo que piden es el cumplimiento de la ley y porque este colectivo representa "a los más pequeños".

"La norma debe ser igual para todos", ha señalado el diputado José María Casares. Según explica, estos transportistas son los que menos fuerza tienen a la hora de negociar con los grandes puntos de distribución y su eliminación supondría ir hacia un sector no competitivo. "Las leyes mientras no se aplican no tienen la razón de ser y eso es lo que están pidiendo", ha subrayado tras reconocer que desde marzo sí se han dado pasos, como las ayudas al carburante.