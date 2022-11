«En los últimos años aumenta entre niños y jóvenes la diabetes tipo 2. Esto es algo que nos preocupa especialmente». Es el principal llamado que hace la doctora Juana Fraile, endocrina que ejerce desde hace más de 20 años en Cáceres y que ha visto cómo en este tiempo la incidencia de esta patología ha ido en ascenso: «La tipo 2 es la más común que existe, afecta a entre el 85 y el 90% de las personas que la tienen. Coloquialmente se le conocía como la ‘diabetes de la edad’ pero hoy vemos que se está adelantando por la mala alimentación y la vida sedentaria, que provoca obesidad e hipertensión», advierte.

Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que para comprobar su creciente incidencia en la región basta con ver el aumento del número de pacientes tratados solo en la sanidad pública: en 2014 eran 85.374 frente a los 94.245 de 2021, según los datos del SES. Por otro lado, la Federación de Asociación de Personas con Diabetes en Extremadura estima que son entre 100.000 y 120.000 los extremeños que padecen diabetes, mientras que entre 30.000 y 40.000 sufren la enfermedad pero lo desconocen. «Muchísimas personas tienen diabetes y aún no lo saben». En el caso de los niños está infradiagnosticada porque no se hacen tantas analíticas», corrobora Fraile. «Cuando tienen obesidad, suelen presentar niveles elevados de insulina, hiperinsulinismo, esto significa que el páncreas está trabajando continuamente», añade.

Educación

A diferencia de la diabetes tipo 1, cuyo origen no está claro, la diabetes tipo 2, salvo excepciones de tipo genético, está estrechamente ligada a los malos hábitos. Por ello, Fraile explica que en su consulta suele reunir a «toda la familia» para hacer un plan nutricional en casa que haga que los chicos aprendan a comer: «Tenemos que atajar el sedentarismo y la mala alimentación. Los niños no pueden estar con la videoconsola o los móviles toda la tarde, porque además en ese tiempo no dejan de picotear. Hay que hacer que los niños amen el deporte. También los padres somos espejo de los hijos y con el ritmo de vida vertiginoso que tenemos, las prisas, el estrés, en casa no se come bien. Debemos volver a los hábitos de antes», insiste.

Con ese objetivo, ella misma imparte talleres en centros educativos: «Los niños son el futuro y hay que enseñarles a comer, suelen ser receptivos. También lo son los pacientes. Si se les informa de los peligros, de manera responsable pero verdadera, se tratan», afirma. Entre estos peligros destaca: «Dos de cada tres pacientes mueren por un infarto o un ictus. La diabetes también es la causa más frecuente de insuficiencia renal», señala. Del mismo modo también llama a vigilar a las mujeres que han sufrido diabetes gestacional, ya que, aunque desaparece tras el parto, queda «silente»: «Deben reducir los hidratos de carbono en su dieta y hacer al menos tres horas de ejercicio físico a la semana», aconseja.

Nuevos sistemas

De «avance tremendo» califica esta doctora los nuevos sistemas de monitorización con los que se controlan los niveles de azúcar en los pacientes a través de una suerte de ‘parches’ que se pone el paciente, generalmente en el brazo, y que transmiten la información a su móvil: «Ha revolucionado todo, ha dado mucha calidad de vida y mucha seguridad. Puedes ver si suben los niveles, si bajan, la tendencia, lleva una alarma para avisarte si los niveles se alteran...», cuenta a la vez que insiste: «Esta enfermedad lo peligroso que tiene es que es traicionera, no da síntomas. Por eso hay que insistir en los hábitos saludables y en la responsabilidad del propio paciente para que no haya incumplimiento del tratamiento», incide.