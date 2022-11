Fuga de profesionales también en Enfermería. Se marchan de Extremadura en busca de mejores condiciones laborales, lo que ha llevado a que, por ejemplo en el caso de las matronas, no haya ya personal en las bolsas de empleo. Según denuncia el sindicato Satse, en estos momentos en la región se están ofreciendo contratos por días sueltos, alternos y cada vez en un área de salud diferente.

Y la situación empeora, de nuevo, en Atención Primaria, donde según el coordinador del colectivo en Extremadura, Gonzalo Gallego, "se contrata de lunes a viernes para no pagar el fin de semana". Es decir, se les da de alta el lunes, cursan baja el viernes y se les vuelve a dar de alta al lunes siguiente. "Les están hurtando su sueldo y su antigüedad, porque esos días de descanso que les corresponden no figuran como trabajados", denuncia Gallego.

Todo esto lo que está generando es que los enfermeros formados en la región emigren a otras comunidades, sobre todo a País Vasco y Baleares, o incluso fuera del país, principalmente a Alemania e Inglaterra, donde los enfermeros españoles están muy bien valorados. "Mientras que en otras comunidades autónomas se están ofreciendo contratos de seis meses aquí se contrata por días sueltos, evidentemente no compensa quedarse", insiste Gallego.

Y ello, obviamente, influye de manera directa en los profesionales de la plantilla, que están sobrecargados. Según los cálculos del sindicato hay enfermeros que suman al año más de 100 horas extras realizadas que acumulan después en días libres. El problema es que, debido a esa falta de contrataciones, no pueden disfrutar de esos permisos porque los servicios se quedarían sin la atención necesaria. "Solo les dan los días cuando se contrata a alguien, pero como no se contrata no se les dan, así que ese exceso de horas va pasando de un año a otro y al final los profesionales hacen exceso de turnos pero no libran lo que deberían", denuncia Gonzalo Gallego.

Este problema se ha acrecentado en este último trimestre del año, cuando la plantilla tiene que intentar coger los días libres acumulados antes de que finalice el ejercicio en curso. Pero, precisamente debido a esa falta de contrataciones, no se les conceden. Ante esta situación Satse ha remitido un escrito a la gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) para instar a la contratación urgente de 200 enfermeros y fisioterapeutas, así como la creación "inminente" del mismo número de plazas en la plantilla del SES, para que pueda ser cubierta por personal fijo.

Del mismo modo han solicitado a la Consejería de Hacienda y Función Pública que aumente la dotación presupuestaria destinada a la sanidad pública extremeña, con el fin de poder crear 100 plazas más de enfermeras y otras 500 de fisioterapeutas que son "necesarias para garantizar la correcta asistencia a los usuarios".