Puigdemont ‘retrasa’ la decisión de Valdecañas en el Constitucional

Puigdemont y Valdecañas comparten pleno en el Tribunal Constitucional (TC). Es la segunda vez que el recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición del complejo al completo, presentado por la Junta de Extremadura, los propietarios de las viviendas, la promotora del resort y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, se contempla en el orden del día del pleno del Alto Tribunal. El asunto se trató en octubre pero los magistrados, con Enrique Arnaldo Alcubilla como ponente, decidieron aplazar la resolución alegando que necesitaban más tiempo para deliberar.

El caso se ha recuperado en la sesión de este mes de noviembre, que ha comenzado este martes (duran tres jornadas), pero no ha podido ser debatido aún porque el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y por el exconsejero Antoni Comín ocuparon la mayor parte de la jornada. Los exdirigentes catalanes habían solicitado amparo al TC porque, tras su elección como eurodiputados en mayo del 2019, mientras permanecían huidos en Bélgica, no se les permitió acreditarse como tal porque no prometieron ni juraron acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central. El Constitucional ha rechazado su recurso, al considerar que su alegación ya no tiene sentido puesto que fueron reconocidos como tal más tarde por el Parlamento Europeo. Esta decisión fue adoptada además once meses antes de que ambos presentaran sus alegaciones.

El pleno se retomará la mañana de este miércoles y durará hasta el jueves. De momento no se sabe si mañana miércoles habrá tiempo para debatir el asunto de Valdecañas, pero los magistrados han solicitado ya más informes a los letrados del Tribunal Constitucional al objeto de contar con toda la documentación necesaria para poder tomar una resolución y evitar que el recurso vuelva a quedarse otra vez sobre la mesa, como en octubre.

Falta de consenso

Según ha podido saber este diario la decisión de aplazar el dictamen se debió a la falta de consenso entre los magistrados. En principio hay más que optan por admitir a trámite las alegaciones, pero ellos quieren que la decisión sea adoptada por unanimidad. Es por eso que cabe de nuevo la posibilidad de que la resolución vuelva a aplazarse otra vez, según comentan las mismas fuentes a este periódico.

Como ya ha informado este diario en realidad lo que se debate es si se admite o no trámite el recurso presentado. En el caso de que se decida hacerlo, los magistrados del Constitucional deberán estudiarlos en profundidad para resolver si lo estima o lo rechaza. En el caso de que se opte por la primera opción el Tribunal deberá unificar criterio y decidir si se debe demoler solo una parte del resort, lo que está a medio construir como ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx); o si se debe tirar al completo, como dictaminó el Tribunal Supremo. Por tanto, no se debatirá la legalidad del complejo de lujo, sino cuál de las sentencias prevalece.

El TC ha pedido más informes a sus letrados para decidir si admite o no a trámite el recurso

Los recurrentes alegan que el Supremo, que fue quien dictó la orden de derribar el resort al completo, ha vulnerado sus derechos. Primero porque uno de los ponentes, el magistrado Wenceslao Olea, fue el que tumbó el Proyecto de Interés Regional (PIR) de Valdecañas en el año 2011, entonces con el TSJEx. Las partes entienden que debería haberse abstenido a la hora de resolver en el Supremo. Además, también consideran que la sentencia del Supremo contraviene el derecho de la propiedad.

En cualquier caso, aunque el Constitucional decida no admitir a trámite el recurso (o rechazarlo después, si ahora lo admite), Valdecañas continuará su lucha en los tribunales. Tanto la Junta como los propietarios y los promotores ya han advertido que llegarán hasta el final para conseguir mantenerlo en pie. Con el TC se agota la vía judicial en España, pero se abre la posibilidad de Europa, con el Tribunal de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No es el único frente judicial abierto ahora mismo en el caso de Valdecañas. Las partes, entre ellas la Junta de Extremadura, recurrieron también al Supremo la sentencia que obligaba a su demolición al completo, alegando que se basa en una Zona Zepa que nunca fue declarada. Hasta que no resuelva el Supremo, el Ejecutivo autonómico no está obligado a elaborar el proyecto de demolición del complejo que ordenó el TSJEx, en aras de que se ejecutara ese fallo del Supremo._Le dio ocho meses, que cumplen ahora en noviembre, pero el plazo se ha paralizado a la espera de que se pronuncie el Alto Tribunal sobre esas Zonas Zepas.