El alcalde de Salvatierra de los Barros, Francisco José Saavedra, defiende que su equipo accedió en todo momento a la información que él tenía sobre el vertedero de residuos industriales. "He trabajado codo con codo con mis concejales en todos los proyectos, los que han salido bien y los que han salido mal como este", ha asegurado en declaraciones a este diario. En la tarde del martes volvió a la Alcaldía tras la dimisión de la alcaldesa en funciones, Amelia Rodríguez, y los otros tres concejales que formaban parte del equipo de gobierno municipal tras apartarse él, según dijo entonces, por motivos de salud. Los ediles se marcharon con un comunicado en el que le acusaron de "falta de transparencia" y "falta de información sobre el proyecto" y también de amenazas tras solicitarle que se retirara de sus funciones el pasado fin de semana. "Vivimos en un estado de derecho, en el que quien acusa es quien debe demostrar la acusación", responde ahora.

El proyecto para abrir un macrovertedero de residuos industriales en el término municipal del pueblo ha acabado dinamitando a su ayuntamiento, que tiene en estos momentos un gobierno en minoría sustentado únicamente por el alcalde, Francisco José Saavedra (PSOE), a la espera de que se designen a los cuatro nuevos concejales que sustituirán a los que han presentado su dimisión. La corporación la completan cuatro concejales del PP que ahora mismo ostentan la mayoría. La situación además ha generado "consternación" y también "indignación" en el pueblo, según algunos de los vecinos contactados por este diario.

El alcalde asegura ahora que no quiere "pensar más en el pasado" sino "en el futuro" y que su propósito es "parar definitivamente el proyecto del vertedero". "La situación nos ha sobrepasado a todos, a mí el primero. Asumo mis errores al pensar que lo que venía era una industria que iba a ser buena para el pueblo cuando el resultado es otra cosa. Con lo que sabemos ahora, no era un buen proyecto", ha insistido este miércoles.

"Nos dijeron que era una planta de reciclaje"

La hasta este martes alcaldesa en funciones de Salvatierra de los Barros, y teniente de alcalde durante los tres últimos años, Amelia Rodríguez, ha insistido también este miércoles en que tanto ella como los otros tres concejales que han presentado la dimisión (Tomás González, María Antonia Méndez y Aitor Borrego) no tuvieron conocimiento del proyecto hasta que el 5 de octubre se publicó en el DOE la solicitud ambiental de la empresa para un vertedero.

"Se nos dijo que era una planta de reciclaje en la que se iba a fabricar compost y combustible para la cementera de Alconera. Hasta que todo acabó estallando y lo que nos dijo fue que tuviéramos prudencia", asegura sobre las indicaciones que recibieron del alcalde al pedir explicaciones por el proyecto. Aun así la exconcejala tampoco descarta que el alcalde tuviera toda la información de la empresa durante la tramitación: "No puedo asegurar que conociera la magnitud del proyecto; pero que tenía más información que nosotros, no me cabe ninguna duda", dice Amelia Rodríguez.

El PP pide la dimisión del alcalde

La crisis institucional del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros ha provocado numerosas reacciones, entre ellas de las filas de la oposición municipal. El PP ha pedido en un comunicado la dimisión del alcalde Francisco José Saavedra. "No puede seguir ni un segundo más al frente de la gestión del Ayuntamiento, cuando ya no cuenta con el apoyo de nadie en la localidad ni tan siquiera de los miembros de su propio equipo del PSOE que han dimitido en bloque, y piden que se retire para que deje de hacer daño al futuro del pueblo".

Desde la Junta de Extremadura han eludido en todo caso pronunciarse por su "escrupuloso respeto a la autonomía municipal", según ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González. Ha recordado que tampoco opinaron hace unas semanas cuando dimitió el alcalde de Villafranca de los Barros, José Manuel Rama, o cuando ha habido problemas en el Ayuntamiento de Badajoz; y ha subrayado que a día de hoy el proyecto está "muerto administrativamente" porque el expediente ha sido archivado por la Junta, como publicó el lunes el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Hay que tener en cuenta, en todo caso, que la empresa aún pude presentar recurso a la resolución del 26 de octubre que cerraba el expediente además abrir la vía judicial.