El asesino de Imane Saadaoui se niega a declarar en el juzgado

Le asestó varias puñaladas para terminar con la vida de su esposa la madrugada del pasado 1 de noviembre y poco después llamó a la Guardia Civil para confesar el crimen. Sin embargo esa fue la última vez que Badr Saadaoui reconoció haber matado a su mujer, Imane Saadaoui, de 30 años, en la localidad de Valencia de Alcántara, porque hasta ahora se ha negado a contar su versión de los hechos ante el juzgado de ese municipio que se encarga de instruir el caso de violencia machista, según cuentan a este diario fuentes cercanas a la investigación. Es por eso que, tanto la jueza como la Fiscalía, se oponen a que el cuerpo de la víctima pueda ser trasladado hasta Marruecos ya que, al no contar con la declaración del presunto autor, es probable que haya que practicar más pruebas sobre los restos para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Tras el crimen el juzgado dictó una providencia en la que ya prohibía que el cadáver pudiera salir de España. Después los padres solicitaron que se les permitiera llevárselo a su país de origen, pero volvió de nuevo a denegar esta petición bajo el mismo argumento. «Mientras no lleguen los resultados del Instituto de Medicina Legal y siga la instrucción no se va a permitir sacar el cuerpo del país», se reafirma la jueza de Valencia de Alcántara, según informan a este diario fuentes judiciales. Lo que se quiere evitar es que, si se traslada fuera del país y luego fuese necesaria su exhumación, puedan encontrarse con problemas para recuperar el cuerpo.

Los progenitores piden que se agilice el papeleo para poder venir a España a por su nieto de 14 meses

Sí se permite a la familia, no obstante, poder enterrar a Imane Saadaoui en cualquier lugar de España. En cambio los padres de la víctima se niegan a darle sepultura fuera de Marruecos. Ellos insisten en enterrarla en su país de origen, que es donde se encuentra además la otra hija de la fallecida, de ocho años y fruto de una relación anterior, que reside con sus abuelos. Por eso llegarán hasta el final para poder llevársela cuanto antes, tal y como cuenta a este periódico una amiga de Imane Saadaoui, que se comunica casi a diario con sus progenitores. Ya lo han puesto en manos de un abogado. «Ellos lo que más quieren es el cuerpo, quieren enterrarlo allí. No duermen», afirma esta allegada.

Lucha en la embajada

Mientras tanto, los padres de la víctima, la número 13 en Extremadura desde que en 2003 se empezó a contabilizar en España el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, siguen tramitando el papeleo para poder viajar a Extremadura. Quieren llevarse al hijo que su hija y su asesino tenían en común, un bebé de 14 meses, que sigue bajo la tutela de los servicios sociales. Ayer, según cuenta esta amiga de Imane Saadaoui, su padre viajó desde Casablanca, donde reside el matrimonio, hasta Rabat, para continuar con la tramitación de su pasaporte. «Desde que ha pasado esto no descansan y el padre está todo el día de papeleo. Necesitan un pasaporte y un visado», comenta. De momento no saben cuándo se lo expedirán. «Ellos nunca han tenido pasaporte y allí no es como aquí, que te lo den es mucho más complicado», añade esta amiga.

Después del asesinato, ella y su marido se ofrecieron para hacerse cargo del menor hasta que la familia pudiera venir a España. Se lo denegaron al no ser familiares directos, pero desde entonces llama casi a diario a la asistenta social para interesarse por él. Y fue precisamente ella la que puso en contacto a los servicios sociales con los abuelos. Les proporcionó el teléfono y un correo electrónico para que pudieran también mantenerles informados. «Les dan información, pero solo les dicen que está bien. Me da en el alma cada vez que me acuerdo de él, estaba empezando a andar, podía haberse quedado con nosotros porque nos conoce, ha dormido varias veces en mi casa y se ha quedado aquí a comer», recuerda.

Por su parte la defensa del acusado, Badr Saadaoui, prepara un recurso contra la orden de entrada en prisión, que presentará a la Audiencia Provincial de Cáceres, para pedir su puesta en libertad.