Ante los extremeños y como representantes del Gobierno central "sois la cara de Renfe y de Adif para que os la partan cuando las cosas no funcionan". Con estas palabras, no exentas de humor pero tampoco de sinceridad, se ha dirigido este miércoles el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al nuevo delegado del Gobierno en la región, Francisco Mendoza, y a la subdelegada en Badajoz, María Isabel Cortés Gordillo, durante el acto de toma de posesión de ambos, que ha tenido lugar en Badajoz. El relevo en los dos cargos se ha producido tras la renuncia de la anterior delegada, Yolanda García Seco, por motivos de salud. Francisco Mendoza era el subdelegado desde hace 4 años.

Fernández Vara, además de recordarles el papel que representan, les ha advertido de que a partir de ahora tienen que dejar atrás "el anonimato y la discreción", al tiempo que les ha aconsejado actuar con humildad y sencillez, porque "los cargos no nos pertenecen".

La toma de posesión ha sido un acto de bienvenida, pero también de despedida oficial de García Seco. La exdelegada del Gobierno ha recordado que se va "con el corazón encogido" porque el día que ella anunciaba su renuncia (el pasado 31 de octubre), en la misma calle de Valencia de Alcántara donde se crió, una joven perdía la vida asesinada por su marido. Una mujer que vivía sola, sin su familia, con un niño pequeño. "Imane nos pidió ayuda y no pudimos o no supimos dársela", ha lamentado la exdelegada en su discurso de despedida. Por este motivo, ha pedido a los presentes "reflexión", porque "no podemos dejar que las mujeres y los niños sufran". Les ha implorado más aún: "No olvidéis a las mujeres que están solas".

García Seco ha tenido palabras de alabanza hacia su sucesor, su compañero, "una persona seria, un profesional como la copa de un pino".

Mendoza es natural de Don Benito, licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y funcionario de la Diputación Provincial de Badajoz. Ha sido director del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior (1999-2007) y Letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales (2011-2018) de la Diputación Provincial de Badajoz. Además, fue secretario general de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura (2007-2018). El nuevo Delegado del Gobierno ha sido subdelegado en la provincia de Badajoz desde su nombramiento el 28 de junio de 2018.

También el nuevo delegado del Gobierno, tras prometer el cargo, se ha referido al problema de la violencia de género y a la discriminación de las mujeres. "No somos realmente iguales, no tenemos las mismas oportunidades", y se ha comprometido a "seguir ayudando" para corregir esta desigualdad, así como para trabajar por los más vulnerables de la sociedad y por el diálogo entre las administraciones.

María Isabel Cortés, por su parte, no ha obviado en su discurso la "lacra" de la violencia de género como uno de los retos para los que seguirá "arrimando el hombro".

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad Jurídico Empresarial, María Isabel Cortés tiene un Máster de Postgrado en Administración Pública y es funcionaria Técnica Superior de Proyectos e Innovación de la Diputación Provincial de Badajoz, institución en la que ha desempeñado, entre otros, los puestos de directora de Proyectos Europeos (1998-2001), jefa de servicio de Diseño y Gestión de Proyectos, en el O.A. Área de Igualdad y Desarrollo Local (2012-2015, y directora de Área de Desarrollo Local (2015-2018).

Al acto de toma de posesión han asistido numerosas autoridades civiles y militares, así como el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, quien ha destacado al apoyo del Gobierno central a la gigafactoría de Navalmoral y a la Alta Velocidad en Extremadura, cuyos avances ha reconocido que no son suficientes. La gigafactoría de Navalmoral de la Mata, la azucarera en Mérida, el centro nacional de energías de Cáceres, el inicio de la obra en marzo de la fábrica de supercondensadores en la Plataforma Logística de Badajoz, donde también Ámazon va a terminar su centro logístico a primeros del año próximo y los diamantes de Trujillo. Todos estos proyectos ha mencionado Vara cuando ha cerrado el acto, para pedir que todas las administraciones hagan lo posible para que puedan salir adelante y se creen puestos de trabajo en diálogo con los sindicatos. "Estamos en un escenario en el que a partir de muchas incertidumbres se abren enormes oportunidades", ha defendido.