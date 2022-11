Black Friday a medio gas

«Esto va cada vez peor. La gente pasea por la calle pero si miras fuera nadie va con bolsas. Nadie entra. Nadie compra». Son palabras de Dolores Vázquez, que regenta desde hace más de cuatro décadas una tienda de moda de señora en la calle Menacho de Badajoz, una de las arterias comerciales por excelencia de la región, y asegura que la de este invierno «está siendo una de las peores campañas de la historia». Ya están preparados para el Black Friday, que oficialmente se iniciará el próximo viernes 25 de noviembre, pero dice que ni siquiera los descuentos atraen a los consumidores. «Llevamos ya tiempo con descuentos en el escaparate, con rebajas del 20 y del 30%, pero es que la gente ni mira los escaparates», se lamenta.

El suyo es uno de los muchos pequeños comercios que tuvieron que unirse a este ‘viernes negro’ casi por obligación, para subirse al carro de las grandes marcas, si no, se quedaban atrás. El problema es que no pueden competir con el negocio online. «No nos quedó otra alternativa, pero nosotros somos un pequeño comercio de toda la vida y ahora la gente compra por internet, se vende en las redes sociales, se ha puesto de moda el comercio de segunda mano,... y contra eso nosotros no podemos competir ni en el Black Friday ni en ninguna campaña», asiente Dolores Vázquez.

Extremadura se sumó al ‘viernes negro’ hace ya una década. Una tradición importada de EEUU y que se celebra al día siguiente de Acción de Gracias, que los americanos festejan el cuarto jueves de noviembre. Sin embargo, lo que comenzó siendo un día de rebajas, se ha convertido en una semana (o más, en muchos casos). De hecho, ya son muchos (la mayoría) los comercios de la región que llevan días con descuentos colgados de sus escaparates. Aunque los hay también que se resisten a alargar este periodo de rebajas. «Nosotros preferimos esperar siempre al viernes, aunque a veces es complicado porque, si El Corte Inglés e Inditex empiezan con los descuentos, ya no podemos hacer nada, aunque pensamos que hay que hacerse fuertes», insiste Manuel Suárez, que gestiona también una tienda de moda en el entorno de la calle Menacho de la capital pacense.

«No va a ser una buena campaña. La gente ahora prefiere gastar en ocio y disfrute y compra menos» Paki Campos - PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE CÁCERES (AECA)

Adelanto de Navidad

Por excelencia el Black Friday es utilizado por los clientes para adelantar las compras de Navidad, aunque el de este año está siendo bastante incierto. Según el Observatorio Cetelem, casi la mitad de los extremeños no comprará nada en estas fechas (el 49%), lo que supone dos puntos más que el año anterior. Les frena la inflación y la subida de los precios. Aunque los que lo hagan, gastarán más: De media, 217 euros, un 4% más que en la campaña del 2021. Esto contrasta con otros informes a nivel nacional, que concluyen que los consumidores gastarán un 8,5% menos. «Este año no parece que vaya a ser un buen año, con la subida de la luz, el combustible, el gas, los alimentos,... la gente no compra igual», señala la presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cáceres (Aeca), Paki Campos. Ella apunta además a que hay un cambio de tendencia: Ahora prevalece el ocio. «La gente ahora gasta más en ocio y prefiere comprar menos cosas, después de la pandemia la gente prefiere disfrutar», asegura.

«En esta campaña vendemos el 20% de la Navidad, pero no acompaña el mal tiempo» Félix Retamar - PRESIDENTE CENTRO COMERCIAL ABIERTO MENACHO (BADAJOZ)

Algo más positivo se muestra el presidente del Centro Comercial Abierto Menacho, Félix Retamar. «El Black Friday es la antesala de la Navidad, el 20% de la campaña navideña se realiza en estas fechas, creo que este año será mejor que la campaña pasada», aseguró a este diario. Se muestra convencido porque en la calle se ve más movimiento que otros años. «Estamos haciendo más vida social, casi todos los restaurantes están llenos para las comidas de Navidad y eso hace que nuestros clientes se tengan que vestir y vengan a nuestras tiendas a comprar, por tanto, esperamos movimiento y más venta».

Realmente no es eso lo que reflejan los estudios, que estiman que este 2022 la inflación va a alejar a la población de las compras. Según una encuesta del comparador de precios Idealo, la escalada de los precios y la amenaza de recesión aislarán del Black Friday a aproximadamente un cuarto de los consumidores: prácticamente la mitad de los que han decidido no comprar en estas fechas, que son el 41% de los consumidores.

«Va a ser un Black Friday más flojo. De por sí este mes llevamos un 15% menos de ventas» Francisco Piñero - GERENTE DE ELECTROCASH

Seguirá predominando el comercio online. Según la consultora especializada en marketplaces, Tandem Up, el 68% de los que comprarán, lo hará por internet. Y la moda y los productos de tecnología serán de nuevo los protagonistas. En cambio este último sector tampoco augura una buena campaña. «Va a ser más floja que otros años, este mes llevamos un 15% menos de facturación que el año pasado», comenta Francisco Piñero, gerente de Electrocash. Aunque eso sí, espera que, como siempre, este sea el arranque de la Navidad. De hecho más de la mitad de la campaña navideña se vende en esta fecha.

Todavía queda una semana para poder hacer balance. Mientras tanto, los pequeños comerciantes sí coinciden en una idea: El Black Friday ayuda pero sería mejor recuperar la acotación de las temporadas, con un periodo de rebajas. «Ahora las ofertas se solapan y no hay nada definido, ni campaña ni rebajas», apunta Félix Retamar.

«En España el Black Friday debería ser en febrero»

Dice que esta temporada está siendo bastante peor que la campaña de invierno del año 2019, antes de la pandemia. La gente no se anima a comprar. Y eso que Manuel Suárez regenta una tienda de moda en una de las calles adyacentes a Menacho, una de las principales arterias comerciales de Badajoz y de la región. Pero este año no han acompañado ni el tiempo (ha hecho calor hasta hace unos días), ni la subida de los precios. «Antes (del coronavirus) enero y mayo eran meses buenos, pero ahora el mes que antes era bueno, ahora es una incertidumbre, y el mes que antes era malo, ahora es mucho peor», afirma este comerciante.

Se unió al Black Friday desde el principio y casi obligado, porque las grandes franquicias de la zona comenzaron a realizar también estos descuentos. En cambio él se niega (o al menos lo intenta) a adelantar aún más este ‘viernes negro’ y a alargar los descuentos más días. Esperará así hasta el próximo 25 de noviembre para iniciar estas ofertas, que se extenderán durante todo ese fin de semana. «Las rebajas ahora nos perjudican mucho. El Black Friday en EEUU es al final de las rebajas, para vender aquello que les ha quedado pendiente de la campaña, por eso aquí tendría que ser en febrero, después de las rebajas de enero», argumenta este empresario.

Ese daño puede ser aún mayor este 2022, porque hasta ahora no se ha vendido casi nada de ropa de temporada porque no ha hecho frío; por lo tanto, lo que se compre, ya será por debajo del precio real. O simplemente no se comprará: «Si el frío llega en diciembre ya no hace falta ropa», sentencia.

«Será el pistoletazo de la Navidad, pero se espera flojo»

Tampoco tiene buenas expectativas el sector de los juguetes que es, junto con el electrónico, el que más vende en estas fechas, como antesala a la Navidad. En cambio este año no hay nada claro: «Estamos esperando a ver cómo funciona el Black Friday pero por ahora la cosa está bastante floja. Otros años en noviembre se vende mucho porque la gente empieza a comprar cuando salen los catálogos, pero este año está todo bastante parado», asegura Ándrés Ávila, gerente de Toy Planet, la mayor tienda de juguetes de Cáceres.

Ellos iniciarán el ‘viernes negro’ el próximo 25 de noviembre y lo alargarán hasta el domingo 27 (pondrán el 20% de descuento en todos los productos), pero llevan prácticamente todo el mes con rebajas y, a pesar de ello, las ventas no crecen. «Esperemos que se empiece a mover, pero es todo una incógnita. Se comenta que no va a ser como otras campañas, que la gente tiene mucho miedo por la inflación, de hecho no se están vendiendo los productos más caros, la gente busca lo económico», advierte Ávila.

De por sí el año no ha sido bueno. Y cada ejercicio va a menos. «Este año está siendo complicado, las ventas han bajado mucho, sobre todo por la bajada de la natalidad y porque los niños ya casi no quieren jugar con juguetes, los tienen olvidados, y juegan con las tablets y los teléfonos», asegura Ávila que, eso sí, espera darle salida durante estos días a gran parte de la mercancía dedicada a la campaña navideña.