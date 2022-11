La polémica del sueldo de los alcaldes en Extremadura

En un contexto como el actual marcado por una inflación acuciante, que tiene mermado el bolsillo de buena parte de la ciudadanía, el extendido debate sobre cuánto ganan los políticos cobra más fuerza si cabe. A través de los datos recogidos en el sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA), el Ministerio de Política Territorial ha publicado recientemente un listado con los salarios brutos anuales que percibieron los responsables de los ayuntamientos de España durante el pasado año 2021. Según se indica en el informe estadístico, los cuadros están elaborados en base a la información facilitada por las distintas entidades locales en el ISPA, por lo que la Secretaría de Estado competente advierte que «no puede responsabilizarse de la veracidad de los datos individuales comunicados».

Apuntado esto, llama la atención cómo, según el Ministerio, el alcalde que más cobra en Extremadura es el de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna (PSOE), con un salario de 64.336 euros al año. Sin embargo, desde el consistorio emeritense niegan tajantemente que Osuna sea el regidor que más cobre de la región, al asegurar que su paga no ha variado desde 2013, cuando se estableció en 4.234,35 euros brutos por 14 mensualidades (59.280,90 euros), a lo que habría que añadir la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Otro caso que resulta especialmente llamativo es el que atañe al salario del primer edil de Badajoz, que desde junio del año pasado es Ignacio Grajera (Ciudadanos), en sustitución del popular Javier Fragoso. A tenor del informe ministerial, el sueldo asciende a 47.639 euros, si bien, la retribución anual del alcalde se fijó en 2020 en el ayuntamiento en 71.218 euros brutos anuales, una cifra que difiere mucho de la aportada por el Gobierno central y que convertiría al regidor pacense en el mejor pagado de Extremadura. En este sentido, apuntar que ya se ha acordado que el sueldo aumentará hasta los 72.380 euros.

En el ‘top 5’ de los alcaldes mejor pagados de la región, según el Ministerio, se encuentran regidores de otros municipios extremeños de relevancia. Así, el segundo puesto sería para el de Cáceres, Luis Salaya (PSOE), que cobró 58.090 euros en 2021, unos 500 euros más que lo fijado en 2019 por la corporación municipal en el pleno cacereño. Le seguiría el alcalde popular de Plasencia, Fernando Pizarro (56.859 euros), aunque según se acordó en el primer pleno de la presente legislatura, su salario es de 52.094 euros. En cuarta posición estaría el primer edil socialista de Don Benito, José Luis Quintana, con una remuneración anual de 52.835 euros frente a los 51.000 fijados por el consistorio. En quinta posición se situaría el de Coria, José Manuel García (PP), con 49.999 euros.

Según los datos del Ministerio de Política Territorial, a los ya mencionados, se sumarían otros cinco regidores que en el pasado año superaron la barrera de los 40.000 euros brutos anuales: Carmen Pagador (Fuente de Cantos), Juana Moreno (Llerena), Manuel Gómez (Montijo), Manuel José González (Olivenza), Andrés Hernáiz (San Vicente de Alcántara), José Manuel Rama (entonces alcalde de Villafranca de los Barros) y Antonio Díaz (Miajadas).

La última encuesta de estructura salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el salario medio en España es de 25.165,51 euros brutos anuales. El sueldo medio de los ministros es de 76.355 euros. El presidente socialista del Gobierno central, Pedro Sánchez, ganará 86.542 euros brutos este año (con la subida prevista para 2023, la cifra subirá a 90.010 euros). Apuntado esto, cabe destacar que de los 315 alcaldes recogidos en el listado del Ministerio, en la provincia de Badajoz hay 68 que no llegan al salario medio, mientras que en las de Cáceres ascienden a 164.

De un análisis detallado de los sueldos, se desprende que hay un poco de todo. En la región hay 33 alcaldes que no cobran ni un solo euro por ejercer el cargo o, al menos, eso le han traslado al Gobierno central. Cinco de ellos están en municipios de la provincia pacense: El Carrascalejo, Fuente del Arco, Helechosa de los Montes, Nogales, Peraleda del Zaucejo. Los 28 restantes, en localidades cacereñas: Ahigal, Alcollarín, Aldea del Cano, Belvís de Monroy, Benquerencia, Casar de Palomero, Casares de las Hurdes, Cerezo, Descargamaría, Garganta la Olla, Garvín, Hernán-Pérez, Majadas, Membrío, Peraleda de San Román, Plasenzuela, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de Gata, Salorino, Salvatierra de Santiago, Segura de Toro, Talaveruela de la Vera, Torremocha, Valdemorales, Viandar de la Vera, Villamesías, Villanueva de la Sierra y Zarza de Montánchez.

Por último, indicar que en la lista facilitada al Gobierno hay 71 municipios extremeños que no presentan datos ya que, o bien no se han enviado o el Ministerio no los ha hecho públicos al considerar que requerían mayor detalle, destacando por su mayor población los de Almendralejo, Zafra, Jerez de los Caballeros, Los Santos de Maimona y Azuaga.