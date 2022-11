"Inútil y soberbia ministra de Igualdad". Así se refirió este lunes el diputado del PP extremeño Víctor Píriz a Irene Montero. "Quiero pedirle al diputado del PP que retire el insulto de inútil. Y me da vergüenza tener que pedirlo yo que no formo parte de su grupo parlamentario", le replicó Gabriel Rufián, portavoz de ERC. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, preguntó entonces a Píriz si retiraba la palabra, pero el diputado del PP se negó, alegando que la llama "inútil" porque considera que "no es útil".

Este rifirrafe se ha producido en pleno debate sobre el proyecto de ley de los Presupuestos Generales de Estado (PGE) para 2023. La intención de Píriz era afirmar que Unidas Podemos apoyará las cuentas del PSOE a cambio de "que se mantenga" a Irene Montero en su puesto tras la polémica de la Ley de 'solo sí es sí'. Yo no me callaré. pic.twitter.com/XpmjP2awT6 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 21, 2022