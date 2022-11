Presentamos los datos actualizados a día 22 de noviembre de 2022 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de mercado de ovino

Semana que anota incrementos fuertes en las cotizaciones de los corderos, exceptuando los lechales con destino a cebadero. Para estos últimos y dado su peso de entrada para el cebo no llegan con el peso para consumo a navidades y por tanto tienen que ajustar sus cotizaciones. No se comportan igual el resto de los corderos con pesos superiores cuyo principal factor para marcar fuertes subidas es la falta de cordero. En cuanto a las ventas de cara al consumidor está costando mucho repercutir dichos incrementos dado que el consumidor deriva sus compras a productos más económicos. En definitiva, la oferta es muy corta dada la reducción de la cabaña como consecuencia de los costes de producción, esperemos que la demanda típica de navidad no se vea retraída en el consumo y el mercado pueda mantenerse en los niveles actuales . A.G.P.G.

