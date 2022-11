Los médicos de Atención Primaria de la provincia de Cáceres irán a la huelga. Así lo decidieron ayer en una asamblea celebrada a última hora de la tarde en la que la mayoría apoyó la realización de un paro en protesta por la situación que están soportando. Los de la provincia de Badajoz se reunirán esta tarde para decidir también si la secundan. Están convocados a las 18.00 horas en el colegio de médicos de la capital pacense.

“Los médicos ya no pueden atender a más pacientes al día con las agendas que tienen. La situación que tenemos en Extremadura no difiere mucho de la que hay en Madrid”, reconoce la María José Rodríguez, secretaria general del sindicato Simex, promotora de la huelga. Para elaborar las agendas, está programado que a cada paciente se le dediquen diez minutos. Según esto, cada médico no debería atender a más de 42 usuarios al día, para poder realizar una jornada de ocho horas. En cambio en muchos casos (la mayoría) tratan a más de 70. “El otro día en un centro de salud me dijo un médico: ‘hoy estoy bien, hoy solo tengo 53 pacientes’. Esto no se puede normalizar”, reivindica María José Rodríguez. Entre otras cosas, añade, porque “no se puede dedicar al paciente el tiempo que necesita”. Con tantos enfermos “a uno siempre le queda la incertidumbre de si lo habrá hecho bien o mal y al final se resiente la atención a los pacientes y la salud de los médicos”, lamenta.

Reclaman mejoras en Medicina de Familia. La solución son más médicos, pero el problema es que no hay facultativos de esta especialidad. Por eso, desde el sindicato reclaman que se den soluciones para conseguir mantener a esos MIR en los centros de salud de Extremadura. “La Atención Primaria necesita más médicos, necesita estar mejor dotada para que sea mucho más resolutiva, pero como no hay médicos, lo que nos queda es mantener a los que tenemos para que no se vayan (habla tanto de los MIR como de los facultativos en plantilla). Ahora mismo con las condiciones que hay a los médicos no les cuesta nada cambiar de residencia y marcharse a otra comunidad con mejores condiciones como Castilla la Mancha, Castilla y León o Andalucía”, reconoce la secretaria general de Simex. Y advierte además de que la saturación en Atención Primaria puede trasladarse también a la hospitalaria: “Si no funciona bien afectará a las Urgencias y a la asistencia hospitalaria porque si los pacientes no son bien atendidos en Primaria irán al hospital”, sentencia.

Por su parte, la Junta de Extremadura ha mostrado su respeto a la convocatoria de huelga, al tiempo que reiterado que las puertas del gobierno regional permanecen "siempre abiertas para dialogar", recoge Europa Press. A preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, ha señalado que España es un país democrático y que el Ejecutivo respeta "todo el derecho a huelga de cualquier grupo que lo quiera hacer".

No obstante, ha subrayado que "estamos a las puertas de unas elecciones sindicales", ha dicho, un periodo en el que "generalmente hay más movimientos de estas características".

En cualquier caso, ha insistido en que la Junta está "abierta al diálogo". "Aquellos que quieran dialogar con la Junta siempre tendrán las puertas abiertas", ha remarcado González.