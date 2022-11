El SES invertirá 20 millones en un plan de choque para reducir las listas de espera sanitaria

El Servicio Extremeño de Salud (SES) invertirá 20 millones de euros en un nuevo plan de choque para reducir las listas de espera sanitaria. Actualmente los extremeños esperan una media de 98 días para operarse y 64 para ir a consulta con el especialista, pero en este último caso el 14,3% de los pacientes están ya fuera de garantía al superar los tiempos máximos que marca la ley extremeña de respuesta sanitaria: 180 días para operaciones, 60 para ir a primera consulta con el especialista y 30 para pruebas diagnósticas.

Son datos que ha facilitado este jueves el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en una comparecencia a petición del PP en el pleno de la Asamblea. El consejero, que no ha detallado las medidas de ese plan de choque (se incluye en los presupuestos de la Junta para el próximo año), sí augura que en 2023 las listas de espera seguirán subiendo por el aumento de la demanda post covid: habrá más consultas y como consecuencia, más operaciones. "Y se opera más, habrá nuevamente más actividad en consulta y más pruebas", ha señalado.

En este sentido, y por lo que respecta a los quirófanos, desde el mes de julio han entrado en lista de espera 44.484 pacientes, un 16,2% más que en el primer semestre del año. El incremento de la actividad en un 15% ha permitido que salgan otras 39.942 personas, de forma que el número de pacientes que esperan más de 180 días se ha reducido en un 6,4%. No obstante, actualmente la demora media es de 98 días, frente a los 90 del resto del país.

En cuanto a las consultas, han sido 219.057 los pacientes que han entrado en lista de espera, un 20% más que en el primer semestre, y pese a que la actividad asistencial ha vuelto a los niveles prepandemia con más de 920.000 consultas en los hospitales, «no se ha podido absorber toda la demanda». Un 14,3% de los pacientes están ya fuera de garantía, pero Vergeles ha destacado que la demora media, de 64 días, está muy por debajo de los 79 del conjunto nacional.

Estos datos, según Vergeles, son la «realidad pura», el resultado después de una pandemia que "ha dejado heridas a un potentísimo Sistema Nacional de Salud". "Hay gente que en lo peor de la pandemia decidió no ir a la consulta por miedo. Y no se les excluyó, porque creímos que era de justicia", ha asegurado el consejero, que ha afeado a la posición su falta de propuestas o que "la más creativa" sea contratar médicos que actualmente no hay.

Respuesta de la oposición

"Si faltan sanitarios, las listas de espera no se pueden subsanar", ha replicado la diputada del PP Elena Nevado. Y a su juicio, las medidas de la Junta en este sentido no han tenido ningún efecto porque, entre otras razones, "Extremadura paga menos que otras comunidades". "Han hecho seguidismo del ministerio, ni una sola propuesta propia y sus planes de choque chocan con la realidad", ha señalado Nevado.

Según la popular, el incremento de las listas de espera no se debe a la "demanda oculta" como afirma Vergeles. "Lo que crecen son las mentiras cada día que se sube a la tribuna, y nos dice que el presupuesto es la ocasión de llegar a un acuerdo porque tiene 20 millones para otro plan de choque cuando el de 36 ha fracasado", ha criticado.

En la misma línea, el diputado de Cs José María Casares ha lamentado que Extremadura sea la cuarta región en la que más haya que esperar para operarse, pese que es una de las que más invierte en sanidad, 1.907 euros por habitante. A su juicio, se trata de un problema claro de gestión que según ha denunciado, el SES trata de solventar con el "truco" de ir dando salida a las intervenciones más sencillas, recurriendo incluso a la sanidad privada, y postergar las más caras y complejas.

"Se necesitan mejoras en la sanidad pública, empezando por reconocer que faltan profesionales y poner encima de la mesa soluciones que deben ir acompañadas de una mejora de la gestión", ha dicho Casares.

Por último, el portavoz de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha querido "poner el dedo en la llaga de la Atención Primaria", el verdadero embudo el sistema. "Si hay un retraso en Atención Primaria, no sale en las listas de espera", ha recordado.