SOS por una educación pública "que muere"

"Por mí y por mis compañeros, pero por los niños primero". La plataforma de interinos SOS Primaria se ha manifestado este sábado en la plaza de España de Mérida para denunciar que los recortes en educación les están dejando este curso sin trabajo. Aseguran que las listas, sobre todo de Inglés y Educación Física, pero también de otras especialidades como Música, Audición y Lenguaje, Pedadogía Terapéutica o Francés "están ahogadas" por el aumento de las ratios y la falta de sustituciones, lo que hace que "gente con oposiciones aprobadas y que otros años han tenido vacantes ahora no estén trabajando".

Cristina Hermida es una de ellas. Es maestra de Educación Infantil y este curso no ha llegado a trabajar, pese a que tiene dos oposiciones aprobadas con buenas notas y en las últimas avanzó unos 200 puestos. "Trabajé el año pasado, este no todavía, pese a que estoy en la lista de centros bilingües y en la de Educación Infantil", apunta. "Es verdad que este curso no hay apoyos covid y que debido a la caída de la natalidad cada vez hay menos niños, pero la situación es muy llamativa", considera.

Cristina es de Mérida y ha acudido a la protesta de este sábado para "luchar por la calidad de la educación". "Cada año va empeorando, las bajas no se cubren en su totalidad y como tutoras, en mi caso de Infantil, no tenemos los suficientes apoyos con niños que tienen diferentes necesidades", continúa. Como ejemplo, cita lo que ha ocurrido esta misma semana: el viernes no hubo clase por la celebración de San José de Calasanz, día del maestro, y los llamamientos para cubrir las bajas se han trasladado al lunes, de forma que esos docentes no se incorporarán hasta la próxima semana. "Esos niños se quedan todos esos días sin tutor y lo cubren otros especialistas con sus horas de preparación de clases", explica.

Miles de afectados

"La educación hay que salvarla, no ahogarla"; "maestros unidos jamás serán vencidos" o "programas para todos" han sido algunas de las consignas que los manifestantes han lanzado, junto a la lectura de un manifiesto. La portavoz del colectivo, Jana de la Cruz, apunta que hay "miles" de afectados en las que han llamado las "especialidades ahogadas" por esta situación: en Infantil unas 1.400 personas, en inglés alrededor de 500, en Pedagogía Terapéutica otras 500 o 600 personas... "Los representamos a todos, y nos hemos unido para que se nos oiga, queremos que se invierta mucho más en la educación pública y menos en la privada. Al final lo que queremos es trabajar de lo nuestro", ha explicado.

La plataforma mantuvo ayer una reunión con la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, para trasladarles sus quejas. De la Cruz reconoce que ambos se mostraron sensibles a su reivindicación, pero "no supieron decir por qué" se está produciendo esta situación, que afecta sobre todo a Inglés y Educación Física. Para esta última asignatura, en el 33% de los llamamientos del presente curso se han ofertado "cero sustituciones".

Para buscar una solución, el colectivo de interinos pide más programas de apoyo al margen de Proa y Conecta2 para todas las especialidades y también otras mejoras de ámbito laboral, como que se bajen los días para cobrar el verano. "En el concurso de méritos a nivel nacional no jugamos en las mismas condiciones, porque hay otras comunidades en las que con cinco meses y medio cobran y puntúan el verano", recuerda De la Cruz.

La bajada de la ratio a 15 alumnos en Infantil y 20 en Primaria; no suprimir unidades y aumentar los apoyos en el aula; el aumento del dinero destinado a lo público frente a lo concertado y emplear un porcentaje de docentes públicos en los colegios concertados para completar plantillas, a partir del momento que haya jubilaciones, son otras de las demandas que han trasladado en su manifiesto.

También piden favorecer el acceso de especialistas de inglés para vacantes bilingües, así como apoyos según necesidades, una disminución de la carga horaria lectiva a 23 horas semanales y la eliminación de las horas extraordinarias y las tardes, como en Secundaria.