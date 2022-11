El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha informado este martes que en los últimos días se han registrado 63 ingresos hospitalarios en Extremadura por bronquiolitis y ha confiado en que pronto se alcance el "pico" y la situación empiece a mejorar.

Vergeles ha reconocido que por primera vez hay más personas ingresadas por virus respiratorio sincitial (el que provoca la bronquiolitis) y por gripe en los hospitales extremeños que por covid, algo que "no se veía desde el año 2020".

Según el consejero, la incidencia de bronquiolitis y gripe en la región es muy alta o alta, pero menor que en la media de España, especialmente en el caso del virus respiratorio sincitial en niños de 0 a 4 años, a los que corresponden la mayoría de los ingresos hospitalarios en los últimos días.

"No me parece que sea una buena noticia -ha dicho- pero me parece que hay algo positivo en ella y es que el coronavirus no ha cambiado de momento de variante, con lo cual esperamos que la tendencia que siga sea de subidas y bajadas más leves".

Hemos sometido a nuestro sistema de defensa a un cambio que lo hemos vuelto loco entre mascarillas, vacunas y medidas protectoras

En ese sentido, el consejero ha asegurado darle "mucha importancia" a la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19, que "ha hecho cambiar el pronóstico sobre todo de las personas más mayores".

Vergeles ha mostrado su preocupación por el hecho de que se haya perdido la estacionalidad en las infecciones respiratorias de vías altas, no solo para los niños sino también para los adultos. "Hemos sometido a nuestro sistema de defensa a un cambio que lo hemos vuelto loco entre mascarillas, vacunas y medidas que se han debido de ir adoptando para proteger a la ciudadanía del coronavirus", ha expresado.

A su juicio, sin embargo, "estamos mejor preparados que estábamos", pues la inversión que se ha hecho en el sistema de vigilancia epidemiológica en salud pública "no tiene nada que ver con el que teníamos antes de la pandemia" y "eso nos permite anticiparnos a las situaciones que se puedan presentar".

El responsable de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura ha recordado que sigue abierta la vacunación contra la gripe y la cuarta dosis de la covid-19 para mayores de 60 años y personas de riesgo y ha precisado que en este ámbito las tasas de vacunación en la comunidad autónoma están por encima de la media nacional.

Vergeles ha expresado también su deseo de que la ponencia de vacunación adopte el criterio de extender esta cuarta dosis a los menores de 60 años.