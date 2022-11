Presentamos los datos actualizados a día 29 de noviembre de 2022 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de mercado de ovino

Tras las subidas de la pasada semana el mercado se muestra a la espera de ver cómo se va desenvolviendo el inicio del mes de diciembre. La oferta de animales continúa siendo corta y las ventas, de cara al consumidor final, no están todo lo alegres que debieran, máxime teniendo que asumir los incrementos de precios de estas últimas semanas. En cuanto a los lechales con destino a cebaderos y como decíamos la pasada semana, y ano llegar al mes de diciembre con lo cual se espera una tendencia a la baja para las próximas semanas, no así para los lechales con destino a sacrificio, que si bien todavía no se ha reactivado el consumo se espera de cara a diciembre empiecen a demandarse. En definitiva, mercado con tendencia a la baja para los lechales destino cebadero, mientras que el resto de los pesos tendremos que esperar al puente para ver cómo se desenvuelve el mercado. A.G.P. G.

