Un día en el centro de salud de Jaraíz de La Vera: 30 horas de trabajo y más de 200 pacientes para un solo médico. Parece imposible pero lo cierto es que esta situación se repite por los centros de salud de la región. Lo cuenta a este diario un médico de familia de este ambulatorio verato, de 35 años y con plaza en propiedad desde hace dos años. El miércoles de la semana pasada atendió, solo en su consulta, a 63 pacientes, el martes a 85,… y así sucesivamente. De 60 enfermos no baja, a los que se suman las urgencias y las guardias.

«El primer paciente que paso es a las ocho y cuarto. Tengo media hora para el descanso pero no la uso, la utilizo para adelantar el retraso que llevo. Muchos días llego a casa a las tres y media y lo primero que hago es ir al servicio porque no he tenido tiempo ni de ir al baño en toda la mañana», reconoce. Llega a las 15.30 horas a casa el día que va bien porque hay otros muchos que le dan las 17.00 horas.

Teme los días de guardia porque todo se complica. Pasa su consulta habitual, a las 15.00 horas comienza el turno de urgencias hasta las 8.00 del día siguiente y después tiene que cubrir al médico que falta, que es siempre porque en este centro de salud hay de continuo una vacante de pediatría libre desde mayo. Desde entonces, solo hay uno y la otra consulta se acumula. Así que el día saliente de guardia, después de llevar 24 horas trabajando, tiene que pasar consulta en pediatría, otras cuatro o cinco horas más, lo que se convierte en una jornada de 30 horas y más de 200 pacientes atendidos. Lo mismo ocurre cuando falta alguno de los compañeros de familia, ya sea por vacaciones, enfermedad o días libres. Cuando sale de guardia ve a sus pacientes. Y eso teniendo en cuenta además que las urgencias no son tranquilas. El domingo pasado vieron entre los dos compañeros a 140 enfermos.

No entiende la organización: «Vengo de Asturias, donde se reconoce el saliente de guardia, sales y te vas a casa a descansar. Allí, si tienes guardia el sábado, descansas el domingo y el lunes, por sentencia», asegura. Y reconoce que esto genera inseguridad, estrés y nerviosismo: «Siempre te queda la duda de si podría haberlo hecho mejor, pero el cansancio mental te impide pensar con lucidez. La consulta no es pasar cartas, estás viendo a personas y tu decisión repercute en su salud y en su vida».

Poco tiempo

Además de que no hay sustituciones, hay otro problema añadido: la organización de las agendas y el tiempo que obligan para cada paciente, entre cinco y siete minutos. «No se ajusta a la realidad». «Quieren que veas a un paciente con movilidad reducida en cinco minutos y prácticamente ese tiempo es el que usa en desvestirse», apunta. Él cree que el tiempo «ideal» serían 10 minutos por usuario.

Con todo, hay miedo también a las vacaciones de Navidad porque tanto él como el resto de sus compañeros se cogen días libres, lo que supone doblar trabajo. «Sabes que vas a trabajar 24 horas, no queda otra salida», se resigna. Y pone como ejemplo la semana pasada, cuando uno de sus compañeros se puso enfermo, porque la situación que vivirá será parecida. «En una hora vi a 13 pacientes (ni a 5 minutos por cada uno) quienes lo pagan son mi mujer y mis hijos que me ven cansado y estresado», asiente.

Muchas veces, cuando tiene tal acumulación de pacientes, opta por pasar a uno a su consulta y a otro a la de la enfermera y los va atendiendo a la par, mientras uno se viste o se desviste ve al otro y así aprovecha más el tiempo. Una locura, pero no queda otra. «Los médicos estamos implicados en el sistema pero tenemos una sobrecarga inasumible y el problema es que el que se ve afectado es el paciente», sentencia.