La Junta negocia "con todas las empresas" para los viajes gratuitos en autobús

A poco más de un mes para que entre en vigor, siguen las dudas con respecto a la medida estrella de los presupuestos de la Junta para 2023: el abono de transporte gratuito para viajar en autobús. Desde la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda se reitera que entrará en vigor en enero, pero se ofrecen pocos detalles sobre su puesta en marcha.

El departamento que dirige Leire Iglesias solo confirma que está en negociación «con todas las empresas que operan en la región» para que esta medida pueda ser una realidad y también que afectará a todos los servicios regulares de transporte autonómico, que son los que conectan los pequeños municipios con las cabeceras de comarca (cuadro adjunto).

Transporte se compromete con las colaboradoras a anticipar el pago del 75% del descuento cada dos meses

Pero la pretensión inicial era ir mucho más allá: que todos los viajes a cualquier destino nacional sean gratuitos para los extremeños. «Unir a la Extremadura rural, sus cabeceras de comarca con las capitales de provincia y con Salamanca, Sevilla o Madrid sin que eso tenga un coste», dijo el propio presidente, Guillermo Fernández Vara.

La creación de esta nueva tarjeta es un «complemento» autonómico a la bonificación estatal de los viajes en tren y se recoge en el texto articulado del proyecto de ley de presupuestos de 2023. En la disposición adicional decimocuarta se recoge que la actividad subvencionable será cualquier desplazamiento, mediante los servicios de transporte regular de uso general por carretera, que tenga su origen en Extremadura y destino situado dentro del territorio nacional peninsular. La compensación abarca el 100% tanto en los billetes de ida como en los de ida y vuelta.

Se financiará con una partida de 4,4 millones de euros que formaría parte del global de 10,1 millones que las cuentas contemplan en el apartado de transporte gratuito. Y se sumará a otro abono que ya existe, la Tarjeta Subvencionada del Transporte de Extremadura (SATE), con la que la Junta se rebajaba al 50% los billetes a jóvenes, familias numerosas y mayores de 60 años.

Un millón de usuarios

Para beneficiarse del nuevo abono el único requisito será estar empadronado en Extremadura o tener la condición de refugiado. Los cálculos del Ejecutivo estiman que la medida puede llegar a beneficiar a un millón de extremeños, que son los que en el año 2021 utilizaron servicios de transporte regular por carretera. No obstante, hay margen para que la cifra pueda crecer aún más, pues en 2019 (año prepandemia), estos servicios contaron con 1.366.000 usuarios en Extremadura. Pero lo fundamental para que funcione será lograr la implicación de las empresas.

En la ley de presupuestos se especifica que la Junta deberá firmar convenios con las «colaboradoras» para pueda adaptar sus equipos electrónicos o informáticos a esta medida y establecer el régimen aplicable en caso de avería, daño o deterioro y las demás cuestiones que requieran su «participación diligente».

De igual forma, con el fin de que esta colaboración no resulte gravosa en relación con el equilibrio económico de los servicios que operan, se podrán realizar, con carácter bimestral, pagos anticipados del 75% de los descuentos previstos en base a los datos de ocupación. Igualmente, hay que estudiar cómo resolver el que no se reserven billetes de antemano que luego no se usen, como ha ocurrido con el tren.