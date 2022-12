La hostelería extremeña despunta... y el comercio no despega

«Puede ser que tengamos las mejores navidades de los últimos años». O: «Vemos mucha afluencia de clientes pero no se consume, la Navidad ya no es lo que era». Son dos afirmaciones de profesionales de dos de los sectores que más se mueven en estas fechas, la hostelería (la primera) y el turismo (la segunda) y, sin embargo, son tan opuestas que parece que estuvieran hablando de diferentes temporadas. Pero esta es la tónica de este 2022, mientras la restauración despunta, ya con casi todo reservado, el comercio no termina de despegar y espera una campaña más floja que en años anteriores a la pandemia del coronavirus.

«Los hábitos han cambiado, la gente prefiere ponerse un vestido de hace diez años y salir a cenar que comprarse un vestido y no salir a cenar. Esto es otra de las consecuencias de la pandemia, ha habido un cambio de chip», argumenta la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Cáceres (Aeca), Paki Campos.

Afecta también la inflación y la subida de la cesta de la compra y de las hipotecas, con un euríbor por encima del 2,8%. Hay un empobrecimiento de la población y toca elegir entre salir de compras o disfrutar del ocio y parece, a juzgar por la experiencia de los profesionales, que se prefiere lo segundo. «Se habla todo el rato de la crisis, la gente tiene miedo y por eso no sale de compras, sin embargo los restaurantes y el turismo están llenos. Todo el mundo ha elegido y prefiere el ocio», apunta Campos. Razonamiento que comparte Andrés Ávila, gerente de Juguetes Ávila: «Después de la pandemia y lo mal que lo hemos pasado, la gente quiere vivir el día a día».

No hay consumo masificado

Que el comercio no termine de despuntar como la hostelería no significa que no se vaya a vender estas navidades. La campaña siempre es buena para los comerciantes, lo que ocurre es que notan que ese consumo compulsivo al que estaban acostumbrados en estas fechas se ha perdido. Al menos eso es lo que ha ocurrido en el Black Friday: Se ha vendido pero no tanto como antes y no ha sido, dicen, el arranque de las navidades como era habitual.

«Hay un cambio de chip. La gente prefiere ponerse un vestido de hace diez años y salir a cenar que al contrario» Paki Campos - ASOCIACIÓN COMERCIANTES CÁCERES (AECA)

«Hay afluencia de clientes pero ya no se ve ese consumo masificado, la gente ya no sale de compras a ver tiendas y a comprar lo que vea, sino que viene ya a por un producto determinado», señala el presidente del Centro Comercial Abierto Menacho, en Badajoz, Félix Retamar. Lo mismo en Mérida. «Cada vez vamos a peor, hay muchas cenas y comidas de Navidad pero nosotros lo estamos pasando mal, la gente tiene mucho miedo y prefiere guardarse el dinero para comer que salir a comprar», afirma la presidenta de la asociación de comerciantes de la capital autonómica, Patricia Llanos.

«Está todo reservado desde hace tres semanas para el 17-18. Van a ser una de las mejores navidades» Laura García - CARMEN GASTROBAR GIN CLUB (BADAJOZ)

No remontan ni si quiera las jugueterías, el sector que más vende por excelencia en estas fechas. «Está siendo bastante flojo, otros años hay productos que se agotan enseguida y este año no ha ocurrido. La gente que compra, compra mucho menos», comenta Andrés Ávila. De hecho, asegura, hay mucho menos trasiego en sus tiendas de juguetes. «Otros años por estas fechas cortaban la calle porque estaba colapsada (su mayor establecimiento está situado justo frente al Ruta de la Plata de Cáceres), pero ahora traen las vallas y nunca las ponen porque no se necesitan», reconoce.

Esta bajada del consumo se une a la caída de las ventas que ya venía experimentando el sector del juguete desde hace tres años. De hecho Ávila antes tenía tres almacenes para guardar toda la mercancía y se ha quedado solo con uno. «Los niños están dejando de jugar por los videojuegos y las tablets, pero no podemos olvidar que el juguete es fundamental para su desarrollo», insiste Andrés Ávila.

«Hay afluencia de clientes pero se ha perdido es ese consumo masificado, ya vienen a por productos concretos» Félix Retamar - CENTRO COMERCIAL ABIERTO MENACHO (BADAJOZ)

Tampoco despuntará la electrónica, otro de los productos estrella de la Navidad. No obstante en este caso, aunque no esperan superar expectativas, sí prevén una campaña parecida a la del año pasado. «Las compras se empezaron a mover justo en el Black Friday y fue más o menos como el año pasado, así esperamos que sea la campaña de Navidad», dice Francisco Piñero, gerente de Electrocash, con tiendas en distintas ciudades de la región. A lo que teme, eso sí, es al inicio del año. «Dudo que arranque con fuerza porque hay mucho miedo», afirma.

Ante esta situación al comercio no le queda otra que intentar reinventarse. «Hay que mirarse un poco el ombligo. Desde la asociación intentamos animar a la gente a que haga cosas, que fomenten las redes sociales para llegar a todo el mundo y centrarnos en que ya no solo tenemos que ser dependientes y atender al cliente, sino que hay que ser vendedores, antes solo atendías porque la gente compraba sí o sí pero ahora hay que vender porque la gente no compra», incide la gerente de Aeca.

Sin reservas los fines de semana

En el lado opuesto está la restauración, que no da abasto. Lleva dos campañas de Navidad prácticamente a cero, en 2020 porque había toque de queda y los locales estaban cerrados y en 2021 porque, a pesar de que se permitía el ocio, en diciembre la incidencia del coronavirus se disparó y se cayeron casi el 100% de las reservas. Pero este año todo ha cambiado, de hecho esperan que sea la mejor temporada de los últimos tiempos. La mayor parte de los establecimientos de la región lo tienen ya todo ocupado desde hace semanas para los días previos a las fiestas, cuando se celebran las comidas y cenas de amigos y empresas.

«La gente ahora prefiere vivir el día a día. No se nota trasiego en las tiendas y ahora ya nada se agota» Andrés Ávila - JUGUETES ÁVILA

«Desde hace tres semanas no tengo nada para el fin de semana del 16, 17 y 18 de diciembre, es el previo a Nochebuena y la gente quiere reunirse», comenta Laura García, de Carmen Gastrobar Gin Club de la calle San Juan de Badajoz. «La gente tiene ganas de salir y de juntarse, este año vuelve a haber cenas de amigos, del trabajo, del pádel, del gimnasio,... Pueden ser una de las mejores navidades de los últimos años», augura.

«El sector tiene buenas expectativas, está esperando poder realizar el trabajo impedido las últimas dos campañas» José Parodi - PRESIDENTE DE FEXBARES

Esa es la tónica desde que se recuperó la normalidad tras la pandemia: «Hemos tenido la mejor Semana Santa en diez años», reconoce Laura García que, a consecuencia de este despunte, su cocina ha crecido un 300% y ha pasado de tener un trabajador antes de la pandemia, a tres. «La gente tiene ganas de ‘juntareta’ y cualquier excusa es buena para salir a la calle», subraya.

Ante esta situación la Junta de Extremadura ha dado ya luz verde además a la ampliación de horarios a los establecimientos públicos, que podrán cerrar una hora más tarde el 9 y 10 de diciembre, y dos el 15, 16,17, 22, 23 y 30 diciembre y el 5 y 6 de enero. Nochebuena y Nochevieja serán días de horario libre.

«El comercio cada vez va a peor, la gente tiene que ahorrar y ahora prefiere quitárselo de las compras» Patricia Llanos - ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE MÉRIDA

Lo que está ocurriendo en la hostelería es «un reflejo de la sociedad» para el presidente de la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes (Fexbares), José Parodi. «Tenemos muy buenas expectativas porque la gente está muy animada, la hostelería quiere realizar el trabajo que le fue impedido en las dos últimas campañas», dice. Reconoce, no obstante, que además del repunte del ocio, esta navidad tiene unas condiciones especiales porque, al caer Nochebuena en sábado, solo queda un fin de semana para las celebraciones no familiares, previas siempre a las fiestas. «Casi siempre se dispone de dos semanas pero al haber menos días se ha llenado todo enseguida, no hay nada para grupos grandes», afirma Parodi.

También está lleno el puente de diciembre, pero en este caso por la influencia del turismo, que también está haciendo uno de los mejores años de su historia.