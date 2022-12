La huelga de médicos en Extremadura sigue adelante. El Sindicato Médico de Extremadura (Simex) ha planteado realizar los paros, tanto en Atención Primaria como en los hospitales, los viernes 23 y 30 de diciembre, así como el jueves 5 de enero. Unas fechas que según ha anunciado la organización en redes sociales, están pendientes de ser ratificadas en el pleno que Simex celebrará el 12 de diciembre.

Durante el pasado mes de noviembre, Simex ya protagonizó varias acciones de protesta bajo el lema 'Sin médicos no hay sanidad' a las puertas de los hospitales de Mérida, Plasencia, Badajoz, Don Benito-Villanueva y el San Pedro de Alcántara de Cáceres, y también frente a la Asamblea de Extremadura. Finalmente, los afiliados del sindicato aprobaron, primero en la provincia de Cáceres, convocar una huelga por el problema de la falta de facultativos, decisión a la que se sumaron después sus compañeros de Badajoz.

Hasta 70 pacientes al día

El comité creado para perfilar estas protestas ha comenzado a trabajar después de las elecciones sindicales del pasado jueves y aunque en principio se preveía aplazar los paros hasta después de Navidad, finalmente se adelantará, a tenor de las fechas propuestas. Como ya se sabe, los médicos saldrán a la calle "por la situación de la sanidad", que obliga a muchos de ellos a atender a más de 70 pacientes cada día y por ende, alargar una jornada laboral que debe finalizar a las 15.00 horas. A ello se suma la falta de sustituciones, lo que según Simex hace que en Extremadura la situación no difiera mucho de la que hay en Madrid.

La solución pasaría por contratar a más profesionales, pero son conscientes de que no hay. Por lo tanto lo que reclaman al Servicio Extremeño de Salud (SES) es que mejore las condiciones para poder mantener a los que ya están en plantilla y a los residentes que terminan su formación. Entre otras cosas porque hasta 2025 se espera que se jubilen 268 médicos de familia en la región y no hay reemplazo.

La huelga está promovida exclusivamente por Simex, ya que el resto de sindicatos no la apoya. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, se ha mostrado esta semana dispuesto a negociar con los profesionales, pero ha afeado a Simex que no haya remitido a la Administración su tabla de reivindicaciones. "Solo podemos respetar el paro, porque no se puede negociar sobre nada", apuntó en el acto de presentación del Plan de Atención Primaria en Don Benito.