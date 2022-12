La presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, ha considerado que la convocatoria de huelga de médicos en atención primaria y hospitalaria en Extremadura está "absolutamente justificada", ya que es "un clamor" que la región necesita una mejora en la sanidad.

"En esta tierra tardamos demasiado en pedir lo que nos hace falta porque estamos bastante aletargados, y yo quiero que la gente salga de esa resignación y luche por lo que nos corresponde, ni más ni menos, por nuestros derechos", ha apuntado Guardiola, que cree que en estas cuestiones los partidos políticos tienen que "estar a una".

Así, ha añadido que la sanidad extremeña "está para darle una vuelta de principio a fin", y no solo son los médicos los que sufren malas condiciones, sino también las enfermeras, los técnicos de cuidados auxiliares, etc, porque hay escasez de personal y de medios tanto en hospitales como centros de salud de la región.

Guardiola ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y al consejero de Sanidad, José María Vergeles, "más sensibilidad" ante este asunto. "Si no la quieren tener con los profesionales, que me parece una falta de todo, al menos que la tengan con los usuarios, con los extremeños que le han dado la confianza mayoritaria a Vara, y él tiene que ser conocedor de cómo funciona el sistema sanitario", ha señalado.

Por ello, ha solicitado que se escuche a los profesionales que han denunciado en varias ocasiones la falta de personal y material para atender los hospitales y los centros de salud. "No hay suficiente material y están haciendo muchas más horas de las que les corresponden con el cansancio que eso supone", ha dicho la líder los 'populares' extremeños en una rueda de prensa este lunes en Cáceres tras reunirse con profesionales de enfermería para conocer su situación.

En concreto, se ha referido a la situación de los hospitales cacereños donde, a partir de las 22,00 horas, solo hay dos enfermeras para dos triajes, uno para pediatría y otro para urgencias genéricas. "Y eso no puede ser porque al final esta situación la pagan ellos con un estrés que no tienen que soportar y la pagamos nosotros los pacientes con una atención que no merecemos", ha subrayado.

"Queremos una sanidad pública de calidad", ha sentenciado, al tiempo que ha apoyado al sector sanitario extremeño y ha tendido la mano a Fernández Vara para "sentarse en una mesa" para exponerle soluciones a la situación de la sanidad.

La presidenta de los 'populares' extremeños ha incidido en que la situación laboral de los profesionales en centros como el Hospital Universitario de Cáceres (HUC) es "insostenible", ya que las plantillas son inadecuadas y acumulan días libres que no pueden disfrutar por la falta de personal.

Por ello, cree que es necesario un nuevo modelo de gestión en la sanidad extremeña con un pacto que deben suscribir todos los grupos políticos con representación parlamentaria para que se respeten todos los derechos de los trabajadores sanitarios. "Menos anuncios y más responsabilidad a la hora de gestionar los servicios públicos", ha recalcado.

ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

En la rueda de prensa ha intervenido también Elena Lucas, enfermera del Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha mostrado su "enorme preocupación" por la situación que se vive en el área de salud de Cáceres.

"Los sanitarios somos humanos y no podemos seguir trabajando bajo la presión a la que estamos sometidos porque podemos dañar la salud de aquellos pacientes a los que estamos atendiendo", ha dicho esta enfermera que ha añadido que los profesionales sanitarios no se responsabilizan "de los posibles errores que se puedan cometer".

Asimismo ha pedido más personal de enfermería para sustituciones porque, según ha indicado se deben más de 150 días libres por enfermero y técnico de cuidados auxiliares por unidad que "no vamos a poder coger", ha dicho, al tiempo que ha pedido que se cumplan las ratios de profesionales por cada paciente.

"No queremos ofrecer poca calidad a nuestros pacientes porque no estamos dispuestos a comerte errores", ha añadido Elena Lucas, quien ha pedido también que se unifiquen los turnos para evitar agravios comparativos con compañeros de la misma unidad sanitaria. "La sanidad que estamos ofreciendo no es de calidad", ha concluido.