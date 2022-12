La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, quiere una nueva cita con Guillermo Fernández Vara. Se reunió con él en Presidencia de la Junta de Extremadura nada más ser elegida por su partido en el mes de julio y desde el 30 de septiembre dice esperar a ser recibida sin éxito recibiendo solo respuestas ambiguas que evitan el encuentro.

Guardiola reenvió una carta al presidente de la Junta de Extremadura a la vuelta del verano donde le exponía que había llevado a cabo distintos encuentros con interlocutores económicos y sociales a lo largo y ancho de la región para recoger impresiones o ideas que habían quedado plasmados en un documento llamado Habla Extremadura. El mismo contenía toda una serie de medidas a su juicio urgentes englobadas en cinco ejes o propuestas: fiscalidad, impulso económico, infraestructuras, mundo rural y servicios sociales.

La intención de la presidenta del PP extremeño era entregarle a Vara dicho documento como, indicó, se comprometió a hacer en la primera cita que mantuvo con él nada más ser elegida. Sin embargo, el presidente de la Junta le contestó con una carta el 5 de octubre invitándole a entregar sus propuestas, a través de su grupo parlamentario, en el Parlamento de Extremadura donde -dijo- en ese momento se estaban negociando los presupuestos generales de la Comunidad para el año 2023. Fernández Vara le señaló que en sede parlamentaria distintos partidos políticos como el PSOE se hallaban al habla con interlocutores sindicales y sociales a fin de recabar sus propuestas y evaluar los compromisos adquiridos con anterioridad, por lo que era pertinente que fuera en este foro donde los grupos políticos presentaran sus iniciativas.

A la carga de nuevo

María Guardiola ha vuelto a la carga el pasado 21 de noviembre reiterando su solicitud de una entrevista con Fernández Vara. Esta ve z la presidenta del PP reitera sus argumentos y le hace ver al presidente que la ocasión anterior lo que decidió en vez de recibirla fue «echar la pelota hacia delante y hablar de negociación presupuestaria, donde sabe que tiene mayoría». En el escrito le expone: «Usted decidió poner tierra de por medio y marcar unas distancias que creo que son poco beneficiosas para el futuro de una tierra que estoy segura de que los dos amamos por encima de cualquier sigla. Y este es el motivo de esta carta».

María Guardiola apela en su misiva a las palabras del propio Vara cuando dijo en su cita de julio que la política, como él la entiende, «precisa de espacios de cordialidad y de respeto porque Extremadura se lo merece». La presidenta popular recoge este guante y entiende que se debe construir esta región con la aportación de todos, se esté en el gobierno, se esté en la oposición. «Tengamos una reunión cordial y respetuosa, deje que le presente el sentir de la calle, la delcampo, la de la plaza del pueblo. Dígame una fecha u allí estaré», concluye.

Desde ese día la presidenta del PP no ha recibido respuesta alguna de Guillermo Fernández Vara. Preguntada la Junta de Extremadura sobre la cita o la fecha para esta reunión, ésta ha respondido: «aún no hay fecha prevista para ese encuentro». En ningún momento se rechaza la petición pero, por el momento, no está programada.