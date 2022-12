El 73% de las inversiones del plan de carreteras de la Junta de Extremadura para el 2022 están comprometidas y en torno al 63% tienen los trámites en marcha, según los datos que dio ayer a conocer el director general de Movilidad e Infraestructuras, José Luis Andrade. Lo hizo en respuesta a una pregunta del diputado del PP Víctor del Moral, sobre los avances en ese plan, sobre el que los Populares han preguntado en distintas ocasiones en la Comisión de Movilidad, la última, la sesión del mes de noviembre.

«No digo que no haya actuaciones que no tengan retrasos en un año como este, o que no hayan comenzado; pero todas las actuaciones que sean para invertir en a red están en marcha, en ejecución, para contratar o en licitación», aseguró el director general. Como ejemplo puso que la próxima semana se adjudicará la ejecución del nuevo acceso al aeropuerto de Badajoz, una de las principales obras comprometidas para este año y que ya están en marcha el nuevo vial de Plasencia y la construcción del nuevo puente de Alcántara, «una obra muy compleja que ha requerido coordinarse con Iberdrola para cuestiones como los saltos de agua». Andrade sí reconoció que muchas de las actuaciones con cargo a los fondos Feder 21/27 no se habían podido poner en marcha por el retraso en ese plan, y que las que lo habían hecho había sido con la aportación de otro tipo de fondos.

El director general puso en valor la marcha de plan en un año «complicado» y marcado por el contexto energético y la guerra de Ucrania, y los efectos que ambas circunstancias han tenido en el precio de los materiales de construcción. «Hasta la fecha no se ha rescindido ningún contrato afectado por la subida de precios», resaltó.

Escasa ejecución presupuestaria

Víctor del Moral criticó sin embargo el escaso grado de ejecución según los datos recabados de la Consejería de Hacienda, que incluye las certificaciones en todos los proyectos que ya están en fase de ejecución. «Al cierre del tercer trimestre la ejecución de las actuaciones estaba a un 20,7%, con lo que estaba pendiente de ejecutar casi el 80% de lo que había que invertir en la anualidad de 2022. Traducido a euros, se habían invertido 10,7 millones de los 52 presupuestados», aseveró el diputado del PP, que apuntó además que para cumplir con las previsiones y con lo recogido en el presupuesto, debe invertir en este último trimestre 41 millones de euros. «Es una cantidad que no se ha invertido en sus siete años como director general en todo el año, con lo que es difícil que se haga en un trimestre», le criticó Del Moral.

A juicio del Popular, los retrasos están motivados por «falta de voluntad política» y en concreto porque no se han llevado a cabo con suficiente antelación en los primeros meses del año los trabajos previos que hay que llevar a cabo antes del inicio de la ejecución: «hay que retener créditos, licitar proyectos, adjudicar obras, realizar expropiaciones, firmar las actas de inicio de los trabajos, para poder llegar después a ese momento de ir certificando los trabajos que se vayan ejecutando», señaló. Según sus datos, de los 53 proyectos del programa de carreteras, no se había gastado nada en 33, en los datos de Hacienda del 30 de septiembre.