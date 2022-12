Los concursos de acreedores casi se duplican en un año por la inflación

La situación no mejora en la región. Ha descendido el coste de los carburantes pero sigue la escalada de los precios de la luz, el gas, la cesta de la compra y la hipoteca, cuyas consecuencias se reflejan también en la actividad de los tribunales extremeños. Uno de los parámetros que más evidencia esta crisis es el número de concursos de acreedores que se presentaron en los juzgados de lo mercantil, que casi se han duplicado en un año. En concreto se trata de los solicitados por personas jurídicas, que han pasado de los 52 tramitados en el tercer trimestre de 2021 a los 102 de este 2022, según los datos del servicio de estadística el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En términos generales, teniendo en cuenta todos los tipos de concursos de acreedores, también se han incrementado. En concreto hasta septiembre se recibieron 256 peticiones para cerrar empresas, un 66,4% más que en el mismo periodo del 2021. Extremadura fue la séptima comunidad en la que menos empresarios se declararon insolventes, con una tasa de 1,6 por cada 100.000 habitantes, por detrás de Canarias (0,9), Aragón (1,2), Andalucía y La Rioja (1,3), Cantabria (1,4) y Galicia (1,5).

Además de la inflación ese incremento tan acusado se debe también a que la moratoria concursal aprobada por primera vez en marzo del 2020 por la pandemia, venció el pasado 30 de junio, después de varias prórrogas. Este dictamen suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de declarar el concurso e implicaba además que no se admitieran a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante su vigencia. No obstante esta moratoria no impedía que el deudor pudiera solicitar la declaración de concurso, según afirma el Consejo General del Poder Judicial.

Las demandas por despido también repuntan. En lo que va de año se han presentado en los juzgados de la región 1.183, un 6,34% más que entre enero y septiembre del 2021. Si se tiene en cuenta la diferencia trimestral, las demandas crecieron un 20,7% de junio a septiembre de este ejercicio frente al mismo periodo del anterior.

Ejecuciones hipotecarias

Crecen asimismo un 20% los procedimientos por ejecuciones hipotecarias en los nueve primeros meses del año, pasando de 262 el pasado ejercicio a 328 en este 2022, de los que 83 se presentaron en el tercer trimestre. A tenor de estos datos Extremadura cuenta con una tasa de 7,9 embargos por no cumplir el crédito por cada 100.000 habitantes, la séptima en la que menos se han registrado, por detrás de Navarra (4,7), País Vasco (5,3), Galicia (6,1), Baleares (7,5) y Aragón (7,6).

En cambio, a pesar de que han crecido las causas por impago de hipoteca, en el tercer trimestre han descendido los desahucios por este motivo un 45,45% con respecto al mismo periodo del año anterior. Entre enero y septiembre se tramitaron a través de los servicios judiciales 55 lanzamientos por ejecuciones de crédito (diez en este tercer trimestre del año) frente a los 76 del mismo periodo de 2021, lo que supone un descenso del 27,63%. Según esto la extremeña es la región en la que menos desahucios se ejecutan por no hacer frente a los recibos, con una tasa de 0,9 por cada 100.000 habitantes.

También han caído los lanzamientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos (por impago del alquiler) pasando de los 238 ejecutados en los primeros nueve meses del 2021 a los 228 de este año, un descenso del 4,2%. Si se tienen cuenta los datos trimestrales el descenso es más acusado, ya que entre el segundo y el tercer trimestre del año han caído un 43,75% estos procedimientos (entre abril y junio fueron 92 y entre julio y septiembre, 46). De nuevo en este caso Extremadura es la región en la que menos desahucios se practican, con una tasa de 4,4 por cada 100.000 habitantes.

En términos generales, atendiendo a todos los tipos de desahucios (impago de hipoteca, de alquiler,...), en los juzgados de primera instancia se tramitaron hasta septiembre 298, un 12% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 341. Y de nuevo esta región fue en la que menos se realizaron.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer también los datos de ejecuciones hipotecarias en viviendas; mientras que los datos que aporta el CGPJ se corresponden a todo tipo de propiedades. Entre junio y septiembre se realizaron 52 embargos, un 14,8% menos que en 2021. De ellos 49 (el 94,2%) lo fueron sobre viviendas en uso y el 85% pertenecían a personas físicas. Según esta fuente bajan también un 26,1% las ejecuciones en registros de la propiedad.

Volviendo a los datos del CGPJ, en el tercer trimestre repuntaron asimismo las reclamaciones dinerarias, un 27% más en comparación con el tercer trimestre del año pasado. Por último en los juzgados se presentaron entre enero y septiembre 24 procedimientos por ocupación. Y en el tercer trimestre se tramitaron 383 causas por cláusulas suelo. El 99,7% fueron estimatorias.