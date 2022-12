Una orden religiosa gestionará el servicio telefónico de salud mental para jóvenes

«Somos una Congregación que seguimos a Jesús Buen Samaritano, viviendo en comunidad, como mujeres libres, apasionadas por la vida, unidas por el amor, la oración y el servicio». Es el mensaje de presentación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en su página web. La congregación será la encargada de gestionar ‘Extremadura responde’, el servicio telefónico de salud mental para jóvenes extremeños lanzado por la Junta que empezará a funcionar el próximo año.

Una decisión que ha generado controversia, tanto por las dudas que provoca el hecho de que sea una congregación religiosa quien maneje este asunto como por que la adjudicación haya sido directa: «Le van a dar 1.080.000 euros a una empresa para que ofrezca ese servicio (...) Puede haber distintos conflictos de intereses entre la moral que promueve esta orden religiosa y las enfermedades mentales de los jóvenes», criticaba el diputado por Izquierda Unida Joaquín Macías, quien deploró «la privatización» de este servicio.

La Junta, por su parte, defiende que la adjudicación ha sido mediante un concierto que se ampara «en el Decreto 122/2022, de 28 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas en el ámbito social, sanitario y sociosanitario en Extremadura». En cuanto al potencial conflicto por ser esta una entidad católica, desde la Administración regional describen: «No existe ningún conflicto moral porque no se contrata ningún servicio a esta entidad, sino que se pone en marcha un proyecto nuevo supeditado a la consecución de objetivos con protocolos realizados por el SES y en coordinación y dirección por este. Dudar de esto es dudar del cumplimiento de la legalidad y de la lex artis de profesionales que aún no han sido ni contratados».

Este periódico también contactó con la orden para conocer los detalles del servicio, que, describen, se prestará de lunes a domingo, de 11.00 a 18.00 horas, incluidos festivos. Durante el mes de enero realizarán la selección de profesionales y a partir del 1 de febrero entrará en funcionamiento. «Es un servicio gratuito y anónimo, en el que la atención será prestada por ocho psicólogos expertos en la atención a problemas de salud mental, que contarán con una formación especializada y continuada. Estos profesionales desarrollarán su trabajo, a través de intervenciones breves, efectivas y basadas en la evidencia científica. Siempre respetando los valores, intereses y creencias de las personas atendidas», aseguran.