Extremadura permanece en alerta amarilla (riesgo moderado) por lluvia desde las 00.00 hasta las 18.00 horas del viernes 9 de diciembre. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé una precipitación acumulada de 40 litros en doce horas y además hay una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Ante esta situación, el Centro 112 de Extremadura recomienda a los ayuntamientos de Extremadura que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Asimismo, en los domicilios mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de aguas.

En caso de urgencia, ponerse en contacto con el 112 Extremadura.