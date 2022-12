Empleos de logística y distribución despuntan en la campaña navideña

Se han convertido ya en una estampa habitual de las calles: furgonetas cargadas de cajas con repartidores afanados que las distribuyen rápidamente. El sector de la logística y la distribución confirma su creciente peso en la economía regional y despunta como uno de los que más nuevas contrataciones generará en la presente campaña navideña, que abarca desde el ‘Black Friday’ hasta las rebajas de enero. Así lo apuntan dos de las principales agencias de empleo del país, Adecco y Randstad.

La primera señala que los sectores que más nuevas contrataciones generarán en Extremadura serán el e-commerce, la distribución, la logística y el transporte -especialmente la denominada ‘última milla’-, a los que se unen el la venta al por menor, la hostelería y el turismo. «En cuanto a los perfiles más buscados, serán los típicos de Navidad, que también son muy demandados en otras épocas del año: mozos de almacén, carretilleros, preparadores de pedidos, empaquetadores, promotores, dependientes, conductores, repartidores, camareros, cocineros, operarios en la industria alimentaria y personal de atención al cliente», narra Nelia Pulido, directora de Adecco Extremadura. «Los sectores que más crecerán en términos de empleo serán previsiblemente la logística y el comercio y los perfiles más demandados son los de promotores, dependientes, repartidores y mozos», corrobora la directora de la oficina de Randstad en Badajoz Tania Simón.

Moderación

Según las previsiones de Adecco, en la región se esperan que la campaña de Navidad traiga un 5% más de contrataciones con respecto al año anterior. De los casi 2.700 contratos previstos, 1.800 serán en la provincia de Badajoz y 900 en la de Cáceres.

Randstad, por su parte, prevé que la Navidad generará en Extremadura alrededor de 8.650 contrataciones, volumen un 14,9% inferior al registrado el año pasado, cuando se firmaron 10.165. A nivel provincial, Badajoz registrará 6.200 contratos y un descenso del 15,6%, mientras que Cáceres se firmarán 2.450 y la caída será del 13,2%.

Esta disparidad en las cifras se explica por los distintos parámetros utilizados por una y otra pero ambas reflejan algo común: esta campaña la contratación se modera con respecto a la anterior. Además de los efectos de la inflación, la guerra en Ucrania y las dificultades arrastradas por el covid, este año se une la entrada en vigor de la reforma laboral, que hace que los contratos fijos discontinuos que se hagan en la presente campaña no cuenten como nuevas contrataciones.

Así lo explica Javier Peinado, presidente de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex): «Los contratos fijos discontinuos no computan como nuevo trabajadores. Los podremos comprobar en el incremento de afiliados de la Seguridad Social», apunta. «Va a haber menos contratos temporales, porque bajo la reforma laboral quedaron casi como residuales, pero aún así no significa que no se vayan a hacer, sobre todo en hostelería, donde se necesitan contratos puntuales: de una semana, de tres o cuatro días, por ejemplo los fines de semana a partir del día 9, donde se darán las comidas y cenas de empresa», añade. «El tipo de contrato será según el que quiera cada empresa, pero sí han crecido los fijos discontinuos», coincide en este sentido Francisco Morcillo, secretario de Política Institucional de UGT Extremadura.

Por otro lado, cabe destacar, tal y como cuenta Peinado, que buena parte de las grandes logísticas de reparto siguen modelos de subcontratación de autónomos más que de empleados.

Por internet

Si el comercio ha arrancado la campaña desde este pasado mes de noviembre, cuando el pistoletazo definitivo de salida lo da el ‘Black Friday’, la hostelería y el turismo se lanzaron este pasado viernes: «Va a ser muy importante este puente porque va a estar muy repartido, entre quienes lo cojan al principio, al final, o toda la semana. Esperamos que sea una manera de ir recuperando todo lo que se ha perdido por la pandemia», dice Peinado. «La gente está deseando de salir, se ve en las comidas de Navidad», apunta Morcillo.

Las cuatro voces consultadas por este periódico señalan que la tendencia iniciada años atrás y que explotó en la pandemia de hacer las compras por internet no solo se mantiene sino que sigue en alza. Pero, ¿cómo afecta esto al comercio? «Es un sector más estacional. Cierta parte del comercio se trasvasa a lo online y a la logística, algo que en hostelería, aunque hay también a domicilio, es más difícil», opina Morcillo. «La vía de internet se aceleró por la pandemia y se ha impuesto, pero por eso lo tiene que aprovechar también el comercio tradicional y usarlo como un canal más. Es verdad que quizás está disminuyendo la cuota de venta presencial pero no se va a eliminar. Vemos las calles abarrotadas de gente y el comercio es parte del ocio, el punto fuerte de la venta presencial debe ser la atención, que el cliente disfrute», tercia Peinado.

La crítica

A pesar del empuje que implica la campaña, tanto patronal como sindicatos advierten del frenazo que supone la inflación. Si los primeros subrayan que esta hace que los márgenes de ganancia de los negocios se reduzcan, los segundos insisten en la importancia de subir los salarios para poder hacer frente a los altos precios: «Si perdemos poder adquisitivo, no vamos a poder consumir y en una economía como la nuestra es vital el consumo interno», expresa Morcillo. Desde UGT también critican la destrucción de empleo en estas fechas en sectores como la construcción, que califican como «fraudulenta» y «un modo de no afrontar los festivos». En una época en la que buena parte de los trabajadores contratados son estudiantes y gente joven, también piden más políticas de incentivos a la contratación de parados de larga duración.