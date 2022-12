«Nuestros patrones de compra de tabaco no van a cambiar»

Philip Morris International (PMI), una de las principales firmas tabaqueras del mundo, se ha propuesto convertir a los cigarrillos en «piezas de museo», en palabras de Jacek Olczak, CEO de esta compañía. La multinacional se encuentra inmersa en pleno proceso para remplazar los tradicionales pitillos por dispositivos libres de humo, pero para los que se seguirá demandando tabaco. Lo que cambia es «la forma de consumirlo», de manera que ahora «se calienta en vez de quemarlo», se incide desde PMI, que compra producción extremeña desde hace aproximadamente 30 años (65.000 toneladas de Virginia en la última década). Una transformación en la que se quiere que también desempeñe un papel prioritario la reducción del impacto que sobre el medioambiente tiene esta industria a lo largo de toda su cadena, desde el cultivo hasta el consumo final. El portugués Miguel Coleta es el máximo responsable de Philip Morris en este ámbito de la sostenibilidad.

¿En qué cambia todo el proceso tan profundo de transformación que está atravesando la compañía la relación que mantiene con las zonas productoras de tabaco, como es el caso de Extremadura?

Nosotros ya empezamos a cambiar nuestra relación con los productores incluso antes de que nos planteáramos estos compromisos de sostenibilidad de cara al futuro. Lo hicimos para abordar los temas más acuciantes relacionados con el medioambiente. En el caso de Extremadura, es un perfecto ejemplo de cómo hemos trabajado con los agricultores, impulsando la migración que les llevó de utilizar carbón a la hora de secar el tabaco a emplear biomasa para generar la energía del secado. Lo que ha variado en los últimos años es crucial, no solamente en términos de la calidad del tabaco, sino también de las condiciones en las cuales se cultiva desde el punto de vista ambiental y de compromiso frente al cambio climático, y desde el de las condiciones sociales de su producción y de garantizar el sustento para esos tabaqueros. Sé que en Extremadura hemos mantenido las compras al mismo nivel en los últimos once años y nos hemos dado cuenta de que en esta región ya hay algunos que son muy sofisticados y están adaptando sus propias prácticas para cumplir con nuestros criterios de sostenibilidad. Esa transformación es una visión conjunta que arrancó aun antes de que nosotros empezásemos a cambiar internamente.

En ocasiones, desde Bruselas se ha cuestionado la situación del cultivo de tabaco en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), ¿considera que la migración hacia los productos sin combustión, que aseguran que son menos dañinos para la salud que los convencionales, puede ser una oportunidad para darle mayor viabilidad a este cultivo en el seno de la UE?

Nosotros hemos sido muy claros en que nuestro futuro no van a ser los cigarrillos pero también en que estará ligado al tabaco, por lo que seguirá habiendo oportunidades para sus productores. Necesitamos abrazar ese cambio, pasar del cigarrillo al ‘no cigarrillo’ pero seguiremos necesitando tabaco. Ycomo compradores demandamos un nivel de calidad que sea adecuado para nuestros nuevos productos. Nuestros patrones de compra de tabaco no van a cambiar. No solo en los volúmenes, sino en los socios que mantenemos con vistas a cumplir con las metas que nos hemos planteado.

«Nuestro futuro no van a ser los cigarrillos, pero sí estará ligado al tabaco»

Pero una parte importante de la rentabilidad del cultivo lo aportan las ayudas, ¿piensa que esta transformación puede hacer que desde Bruselas se vea con mejores ojos la producción de tabaco?

No sé exactamente cuál es el estado actual de los paquetes de subvenciones de la UE, pero sí creo que desde el punto de vista de los políticos, y de cómo van a ver el cultivo de tabaco, a partir de ahora lo harán quizás con mejores ojos porque se va a utilizar para productos que son menos dañinos. Y si además eres un tabaquero, y produces tabaco bajo condiciones muy estrictas de sostenibilidad y ambientales, vas a tener la competencia ganada sobre aquellos que no sigan esas normas.

El reverso de esa calidad de la que habla es el contrabando, que es uno de los grandes quebraderos de cabeza de las tabaqueras. En España están aumentando las operaciones contra las fábricas ilegales. ¿En qué medida estos productos están más ‘blindados’ frente al contrabando?

Es algo que no solo se aplica al tabaco: donde se generan beneficios, siempre habrá intereses oscuros. Técnicamente hablando, estos productos, esta tecnología, son más difíciles de copiar que hacer cigarrillos, pero a medida que sigan avanzando probablemente los entes delictivos sí quieran empezar a meterse aquí, pero yo creo que es algo que va a depender también de contar con un marco regulatorio apropiado y de que se haga cumplir la ley.

«Como compradores de tabaco, necesitamos un nivel de calidad que sea adecuado para nuestros nuevos productos»

¿Piensa que la Administración debería acompañar más activamente desde el punto de vista impositivo este proceso de transformación?

Es importante que los gobiernos tomen ya una decisión y empiecen a regular estos productos de una manera equitativa respecto a lo que es un cigarrillo. Hay escepticismo pero la ciencia está ahí.Cada vez hay más evidencias científicas y deben adoptar una postura, entender que tenemos un producto que es dañino, que es nocivo, que es el cigarrillo, y ahora queremos migrar a estas alternativas, que son mejores desde el punto de vista sanitario.

A partir de ahora, ¿por dónde cabe esperar que van a ir las exigencias para los cultivadores de zonas europeas como la extremeña en materia de sostenibilidad?

Creo que se van a centrar en la biodiversidad y en el recurso hídrico, en cómo utilizas el agua en la gestión del cultivo de tabaco. Ya tenemos un código de buenas prácticas agrícolas, con los estándares que esperamos, pero que en los próximos años van a ir incrementándose y tornándose en una cuestión más importante y específica.