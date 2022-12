El largo puente de la Constitución y la Inmaculada no ha sido bueno para el sector turístico extremeño, pero ha sido especialmente malo en el caso del turismo rural. Las cifras medias se han quedado en torno al 60% en la región, pero yendo al detalle, en el sector dibujan un patrón por el que Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz han liderado la llegada de visitantes a la región por la oferta de patrimonio, compras, iluminación navideña y la oferta gastronómica y cultural, en diez días en los que la lluvia ha sido el protagonista. En Plasencia, Cáceres o Mérida se ha rozado el 75% de ocupación. Pero al otro lado, en el sector rural hablan de una ocupación media del 50% (lejos de las cifras del 80% o 90% que se han llegado a alcanzar en estas fechas), aunque con muchos establecimientos que se han quedado incluso por debajo, con un 30% de ocupación. «Para muchos negocios el puente ha sido peor que un fin de semana normal. Ha sido un pinchazo absoluto en el que nos ha influido la lluvia, pero también la subida de los carburantes; este ‘puente margarita’ en el que había clases y trabajo un día sí y un día no; e incluso el Mundial de fútbol, porque la gente hace el plan para verlo con los amigos y no sale», lamenta Victoria Bazaga, presidenta de la Federación de Turismo Rural de Extremadura (Fextur). Según los registros que maneja de los últimos 20 años, este puente de diciembre sería uno de los tres peores para el sector. «Todo influye, pero está claro que tampoco hemos hecho una propuesta atractiva, porque la gente sí se ha ido a las ciudades atraída por las compras y la luces de Navidad», dice también de forma autocrítica.

Para Ignacio Lozano, presidente de la Asociación del Turismo del Norte de Extremadura la lluvia ha restado atractivo a la opción del turismo rural «porque las opciones que ofrece como hacer una ruta senderista, son más complicadas así, y no hay una oferta tan amplia de ocio para estar a cubierto como en las ciudades», lamenta. Plasencia, Cáceres y Mérida aguantan el tirón «Ya contábamos con ese 60% de reservas una semana antes de inicio del puente, pero nos ha faltado ese 15% que se lanza a última hora», dice Manuel Moreno, presidente de Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex). No quiere decir que no lo hayan hecho, pero no en la medida viene siendo habitual y ha quedado sepultado por las cancelaciones que comenzaron a llegar también ante la previsión de una lluvia que, como el refrán, no ha caído a gusto de todos: al sector turístico le ha tumbado las expectativas del mejor puente del año. «Nos hemos quedado a medias, cuando nos hubiera venido bien para cerrar un año que ha sido bueno para el turismo en cuanto a las cifras», apunta también Moreno, que recalca el matiz de que el 2022 cerrará como «un buen año en cifras de visitantes». «Una cosa son las cifras y otra la rentabilidad de los negocios», incide. ¿Las causas? Por un lado la crisis energética que ha disparado los precios; pero por otro está también la evolución de las cifras de alojamientos turístico en los últimos años, que se han incrementado un 23% desde el 2019. «El pastel es el mismo, pero ahora se reparte más «», dice Moreno. «Ya contábamos con ese 60% una semana antes. Han faltado las reservas de última hora» Manuel Moreno - CETEX «No ha sido malo porque han sido muchos días; pero habría sido aún mejor con más sol» Alba Redondo - GUÍA TURÍSTICA Cáceres, por ejemplo, ha aguantado el tirón del puente aunque sea con cifras más modestas que otros años: «Del viernes 2 al domingo 11 de diciembre, por la Oficina de Turismo han pasado 5.005 personas, y si habitualmente un sábado pasan por ella alrededor de 300 personas, el sábado 3 fueron más de 700 y el sábado 10 casi 600», ha valorado a través de una nota el concejal de Turismo de Cáceres, Jorge Villar. Es un buen dato, pero reconoce también que la climatología ha jugado en contra de las expectativas depositadas en esas jornadas festivas. Y entre los guías turísticos corroboran esas buenas (aunque comedidas) sensaciones, a pesar de la lluvia que ha acompañado a la mayor parte de las jornadas: «Ha sido un puente raro, pero tengo la sensación de que las cifras son similares al año pasado aunque repartidas en más días. No hemos tenido esa sensación de agobio de otras veces, pero es cierto que si el tiempo hubiera estado mejor habrían llegado muchos más turistas», reconoce alba Redondo, de i-Turismo, una empresa de guías que trabaja principalmente en Plasencia y Cáceres. «Hay que tener en cuenta que mucha gente se ha ido también al extranjero en este puente después de mucho tiempo sin salir», dicen sobre una afluencia de visitantes menor de la esperada. «Ha sido un pinchazo para el turismo rural. Todo influye, pero no hemos hecho una oferta atractiva» Victoria Bazaga - FEXTUR «Calculamos una caída del 40%. Con el puente tan largo y la lluvia, la gente no coge actividades» Raúl Virosta - Actividades de ocio al aire libre Peor ha estado la situación entre las empresas de actividades. «Hubo muchas solicitudes de información en las semanas previas, pero ha terminado siendo un puente muy flojo, condicionado por la lluvia», dice Raúl Virosta, que organiza actividades turísticas al aire libre en el entorno de Monfragüe y el Jerte. Calcula una caída del 40% respecto al año pasado en la que ha influido mucho el mal tiempo, pero también el hecho de que el puente fuera tan largo. «Las actividades son la tercera decisión de compra en el sector tras el alojamiento y la gastronomía; y si se va mucho dinero en los dos primeros porque son muchos días, el tercero flojea», apunta sobre el patrón habitual. La lluvia se ha ocupado del resto. Aún queda la Navidad No es la época más boyante para la llegada de visitantes, pero una parte del sector turístico confía en poner algún parche al mal puente en los días de Navidad. Lo hacen en la hostelería, con un horizonte halagüeño por delante con la vuelta de las cenas de empresas y amigos; y en especial también el turismo rural por las quedadas familiares que son cada vez más frecuentes en la Nochevieja y poco a poco también en los días de Navidad. «Cada vez más familias alquilan una casa en Navidad o en Nochevieja, y también la cena. Es donde tenemos ahora puesta la vista», reconoce Bazaga.