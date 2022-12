El martes 13 de diciembre de 2022 es un día que no olvidarán los extremeños, sobre todo, aquellos que han tenido que ser rescatados del agua o que han sufrido daños físicos o materiales. La borrasca Efraín llegó con todo a Extremadura, inundando calles y pueblos enteros, desbordando ríos y destrozando carreteras.

El embalse de Guadiloba se abrió por la crecida de aguas, el cauce de la Ribera del Marco se desbordó aguas abajo de Fuente Concejo, más de 200 personas fueron rescatadas en Valdebótoa y Gévora.... y así, se completaría una larga lista de catástrofes donde las imágenes no dejaron indiferente a nadie.

Todo derivó en una crítica social que comenzó a extenderse por redes sociales, especialmente Twitter. Varios términos relacionados con Extremadura fueron tendencia durante horas, ya que miles de usuarios comentaban la situación, quejándose de lo poco preparada que estaba la región para este tipo de situaciones.

Cada uno desde una perspectiva diferente: seria y formal... o coloquial e irónica. "Sin trenes, sin aviones y ahora sin carreteras… Bienvenidos a Extremadura", publicaban desde @/CiudadDBadajoz, adjuntando el vídeo del boquete en la carretera Cáceres - Badajoz, el destrozo más comentado.

La incomunicación por la ausencia de una autovía entre ambas ciudades fue objeto recurrente de crítica: "Que en un día como hoy Cáceres y Badajoz no estén comunicadas, que toda la gente que hoy va a trabajar no haya podido porque no tenemos las infraestructuras necesarias, es para que a más de uno se le caiga la cara de vergüenza. Extremadura os queda muy grande", escribía @/PatriTejada5 en su perfil de Twitter.

Los comentarios no cesaron. "Extremadura, la eterna olvidada", "Extremadura no existe" y "Esto iba a ser una autovía", son algunos de los más destacados, así como los memes que aliviaban la situación.

bueno no podrán ir en tren pero si en kayak https://t.co/Y7rRqlrjNU — no me llamo vicenta (@kansaita_) 13 de diciembre de 2022

Al final Extremadura va a ser más independiente que Cataluña.

Ni trenes, ni aviones, ni carreteras. pic.twitter.com/7glBJqYBYe — Alvaro 🌱 (@acamachocarrion) 13 de diciembre de 2022