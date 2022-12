Ningún joven extremeño ha cobrado aún el bono de alquiler

Fue presentada como una de las medidas estrella del llamado ‘escudo social’ del Gobierno frente a la crisis económica y una forma de paliar las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda y emanciparse. En octubre del pasado año, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunciaba que sería a partir de enero de 2022 cuando los jóvenes podrían acceder al Bono de Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros mensuales.

Así, en enero, el día 12 en concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto que regulaba el Bono de Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, sin embargo, a día de hoy, casi un año después, ningún joven extremeño ha recibido esta ayuda.

Según la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, en este momento se cifran en un 10% el número de expedientes que están «en proceso de pago». Explican que esta «es una convocatoria de concurrencia directa, por lo que se tramita el pago de los expedientes según se van subsanando». Por esta razón, no han dado una fecha concreta de cuándo se procederá al pago total de todas las solicitudes aprobadas o, al menos, una estimación. Cabe señalar que son alrededor de 2.000 las peticiones aprobadas, de alrededor de 3.500 recibidas, por lo que aproximadamente 1.500 jóvenes extremeños se quedarán fuera de esta ayuda.

Crédito agotado

Según argumentaba la pasada semana la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), Sara Durán, a los dos meses de publicarse la convocatoria de esta ayuda ya se habían recibido estas 3.500 solicitudes, por lo que el crédito de los 12 millones de euros quedó agotado. La región recibió esta cuantía del total de 200 millones de euros invertidos a nivel estatal.

El pago del bono de alquiler ha demostrado que la rapidez de los anuncios no va a la par de la celeridad burocrática. No fue hasta el 28 de junio, cinco meses después de la publicación en el BOE, cuando la administración autonómica dio luz verde a la convocatoria de esta ayuda estatal en la región. Tan solo cinco días antes, la Junta justificaba la demora porque hasta que no dispusiera de la transferencia de fondos por parte del Gobierno central no podía proceder a realizar la convocatoria y explicaba que, una vez recibiera ese dinero, la publicaría. Justo un día después de decir esto, las mismas fuentes comunicaban a este diario que dicha transferencia de dinero del Estado a la región se acababa de producir.

Con el recurso ya en Extremadura se abrió finalmente el plazo para presentar las solicitudes. Cualquier joven de entre 18 y 35 años que viva de alquiler era susceptible de solicitar la ayuda, aunque también hay una serie de requisitos adicionales, como un tope para la unidad de convivencia, que no podría tener ingresos superiores a tres veces el IPREM, o el requerimiento de estar empadronado en el mismo municipio donde se vive de alquiler. Además, la renta de alquiler no podría exceder de 600 euros mensuales, en el caso de una vivienda, ni de 300, en el caso de que se trate de una habitación.

Las personas que consigan la ayuda, recibirán con carácter retroactivo el dinero correspondiente para todas las mensualidades aún no pagadas de 2022. El bono también estará vigente durante el próximo 2023. Tocará esperar para saber si los beneficiarios contarán con estas mensualidades en su momento o también tendrán que esperar a la retroactividad.