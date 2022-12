La Uex rechaza la implantación de universidades privadas en la región

La Universidad de Extremadura (Uex) rechaza la apertura de universidades privadas en la región. Tal y como adelantara este diario, la Junta de Extremadura ha recibido la solicitud de dos plataformas educativas del sector privado que quieren traer sus titulaciones a Extremadura: La Autónoma de Chile y la del Grupo Planeta. A las que se suma una tercera, La Europea, que está ultimando la documentación para presentarla. Esta última proyecta ubicarse en Cáceres, en un edificio aún no definido y desde donde impartirá formación presencial. La chilena también será presencial, aunque en este caso se instalará en la ciudad de Badajoz y la del Grupo Planeta ha presentado un proyecto para ofertar formación a distancia.

El equipo de gobierno de la universidad extremeña, liderado por el rector Antonio Hidalgo (a principios de enero dejará el cargo y será sustituido por Pedro Fernández, elegido hace unos días), ya se ha reunido con una representación de la Autónoma de Chile y de la del Grupo Planeta. No lo ha hecho así con la Europea, aunque esta última, que ya había intentado hace dos décadas venir a Extremadura, sí llegó a mantener un encuentro con el anterior rector, Segundo Píriz. Fue precisamente en uno de los intentos de la Europea de instalarse en la región cuando el Ejecutivo autonómico requirió a la Uex que se posicionara sobre este asunto. «El consejo de gobierno se postuló en contra y ese sigue siendo el planteamiento de la universidad. Nuestra respuesta es no, mientras no cambien la oferta, nos oponemos », reconoció ayer el rector Antonio Hidalgo.

La misma opinión comparte su futuro sucesor, Pedro Fernández: «No tenemos interés en que se instalen universidades privadas porque pueden hacer una oferta parecida a la nuestra y nosotros somos una universidad generalista y disciplinar y que tiene una oferta completa para Extremadura», aseveró.

Aún así Hidalgo aclaró que hasta el momento, con estas nuevas solicitudes presentadas por instituciones privadas, el Gobierno regional no ha vuelto a solicitarles su opinión. «Estas dos universidades (la chilena y la de Planeta) han sido invitadas a venir y hemos hablado con ellas de forma cortés, pero nosotros solo emitiremos un informe si la Junta nos lo requiere», insiste el responsable de la Uex.

Les presentaron su proyecto

La Universidad de Extremadura conoció los proyectos de la Autónoma de Chile y del Grupo Planeta en esos encuentros mantenidos, donde se trató además las titulaciones que pretenden implantar. La chilena ofertará grados de la rama de las ciencias sociales, jurídicas (como Dirección de Empresas) y de la salud (Enfermería y Fisioterapia); así como del campo de la ingeniería, pero en este caso con titulaciones menos generalistas y orientadas a la informática. La del Grupo Planeta plantea también implantar grados y másteres de la ciencias sociales (entre ellos un MBA en administración de empresas) e ingenierías, aunque con grados más comunes.

"Hay que ser cautos y pedirles que apliquen los parámetros de calidad que se nos exigen a nosotros" Antonio Hidalgo - RECTOR SALIENTE

«La colisión que puede haber siempre es por los alumnos porque pueden capar estudiantes si traen títulos más atractivos, ya que suelen orientarlos hacia perfiles muy específicos», reconoce Hidalgo. En cambio cree que, de ofrecer grados más generalistas, la Uex no perdería: «Si son más comunes (los títulos) no hay competencia porque los grandes expedientes siempre eligen las universidades públicas. Sí pueden captar a los alumnos que se queden fuera en la Uex por exceso de demanda», añade el rector. Se refiere, por ejemplo, a carreras como Enfermería o Fisioterapia, que suelen tener lista de espera. En estos casos la universidad privada puede ser una opción para poder estudiar en Extremadura la carrera elegida.

La mayor competencia, a juicio de Hidalgo, podría ser la del Grupo Planeta, porque ofrece formación online. «Si son presenciales no creo que vayamos a tener demasiados problemas, sobre todo porque hay una diferencia muy grande de tasas (entre las privadas y la Uex)», subraya el rector.

"No tenemos interés en que se instalen, la Uex ya tiene una oferta completa para Extremadura" Pedro Fernández - FUTURO RECTOR

No obstante, desde la Universidad de Extremadura sí instan al Ejecutivo autonómico a que exija a estas tres instituciones privadas «los mismos parámetros de calidad» que se le piden a la Uex en sus titulaciones. «Hay ser cautos y pedirles que apliquen los parámetros de calidad que se nos exigen a nosotros, que tenemos que acreditar el reconocimiento del profesorado y de las titulaciones», advierte Antonio Hidalgo. La Universidad de Extremadura tiene que obtener el reconocimiento de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para poder funcionar.

La Uex, más competitiva

Este anuncio de la incorporación de universidades privadas a la oferta de la educación superior en la región ha llevado a la Uex a plantearse evaluar su propuesta formativa. Según avanza el futuro rector, Pedro Fernández, a partir de enero se llevará a cabo un estudio sobre las titulaciones que podrían ser susceptibles de implantar en la institución, con el objetivo de ser más competitivos. «Vamos a pedir implantar más títulos siempre que haya demanda», apunta Fernández. Aunque la última palabra la tiene la Junta de Extremadura.

Este diario preguntó ayer a la Junta de Extremadura por su posicionamiento sobre la apertura de estas tres universidades privadas pero no recibió respuesta.