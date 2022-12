Aplazan la cita con los abuelos del hijo de Imane para gestionar su custodia por falta de intérprete

Los servicios sociales de la Junta de Extremadura que tutelan al hijo de Imane aplazan la entrevista que tenían concertada para este viernes con sus padres y abuelos del menor al no contar con un intérprete de árabe (son marroquíes). La cita es uno de los pasos imprescindibles para poder gestionar la custodia del bebé, de 15 meses, que se encuentra en un centro de menores desde que su padre matara a su madre de varias puñaladas en Valencia de Alcántara hace un mes y medio.

Los abuelos, Mostafa Saadaoui y Malika Lwai, que han venido desde Marruecos para recogerlo, acudieron a la reunión a la hora prevista pero les advirtieron de que no se podría llevar a cabo porque no habían podido conseguir un traductor oficial. Les ofrecieron la posibilidad de que fueran traducidos por una amiga de la familia, que habla árabe y castellano, pero se lo denegaron. Necesitan uno oficial. De momento la cita ha sido aplazada hasta el próximo martes, aunque no les aseguran que para ese día hayan conseguido al profesional que necesitan y que, por tanto, pueda llevarse a cabo la entrevista concertada.

Saadaoui y Lwai sí han podido, no obstante, visitar de nuevo a su nieto en el interior de las instalaciones del centro de menores. Era la segunda vez que le veían. Han estado juntos una hora, como el pasado martes, pero se han tenido que volver a separar de él. Es lo que peor llevan. Por eso piden agilidad en los trámites para podérselo llevar cuanto antes.

Esta semana se citaron también con la titular del Juzgado de Valencia de Alcántara que se encarga de instruir el caso, a la que le entregarán los audios que su hija les envió y en los que les relata los episodios de maltrato.