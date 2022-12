Los catering de los comedores escolares de Extremadura mantendrán el servicio pese a estar trabajando a pérdidas. Y lo harán, dicen, con los mismos parámetros de calidad, cantidad y variedad que hasta ahora han tenido los menús con los que almuerzan a diario casi 14.000 niños extremeños. Han requerido a la Junta de Extremadura en varias ocasiones la modificación de los contratos por el alza de los precios de los alimentos pero, tras varias reuniones, la pasada semana el Ejecutivo autonómico les advirtió que los servicios jurídicos no habían encontrado la fórmula de poder hacerlo. Según la administración la actual ley de contratos públicos impide esas modificaciones, salvo que se trate de obras, suministro de energía y de fabricación de armamento y de equipamiento de las administraciones públicas.

Ante esta situación las seis adjudicatarias del servicio amenazaron con llevar a cabo una huelga porque no podían continuar en estas condiciones hasta final de curso. Han dado marcha atrás. No la harán (por el momento) porque se podrían enfrentar a elevadas sanciones si dejan de dar los menús diarios en los colegios, al considerarse una falta grave dentro del contrato y no pueden hacer frente a más deudas. Las multas podrían superar los 100.000 euros para cada uno de ello. Esto no significa, no obstante, que se haya solventado la situación. Le siguen perdiendo a diario casi un euro por menú. La situación es “insostenible”. Por lo que instan a la Junta a que solucione el problema.

En un comunicado reprochan a la Consejería de Educación que eche balones fuera y justifique su negativa a ese cambio de contrato aludiendo a que es una competencia estatal, tal y como les transmitieron en la última reunión mantenida hace dos semanas. Máxime, dicen, cuando sí se han logrado esas modificaciones en Andalucía, Galicia, Baleares y Castilla La Mancha. “La potestad de modificación del contrato recae sobre el poder adjudicador, siendo el órgano de contratación quien ostenta la prerrogativa de, entre otras muchas cuestiones, modificar los contratos por razones de interés público, tal como refiere el artículo 190 de la Ley de Contratos del Sector Público”, afirman. Por lo que, insisten, esa argumentación del Gobierno regional “no se ajusta a la normativa vigente”.

Y denuncian que esa modificación no se realiza por “falta de voluntad”. “El cambio reside en la voluntad por parte de la administración de realizar las modificaciones en el precio al amparo del artículo 205 de la ley”, insisten, en el que se contempla la posibilidad de realizar cambios “no previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales”. “En las reuniones, alegaciones y escritos realizados entre Consejería de Educación de Extremadura y las empresas contratistas, donde se ha mostrado disconformidad hacia el contrato deficitario, se ha visto claramente una falta de intención de apoyo frente a la situación insostenible que se está viviendo en el sector para que se pueda mantener el servicio, en el que no solo se está poniendo en riesgo la viabilidad económica a muchas empresas que están dando el servicio de catering en los comedores escolares de Extremadura, sino que también afecta muy negativamente a la generación de empleo en el sector”.