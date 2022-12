Los padres de Imane se reencuentran con su nieto: «Gracias a Dios lo he podido tener en brazos»

No se veían desde el pasado verano, cuando Imane y su bebé estuvieron en Marruecos, pero solían comunicarse por videollamada. Imane, su hija, les llamaba cada día para que vieran crecer a su nieto. Desde que se casó en el año 2019 y se trasladó a Valencia de Alcántara sus padres, Mostafa Saadaoui y Malika Lwai, no habían podido venir a España a verla (residen en Casablanca, Marruecos). Tenían un viaje pendiente para el próximo mes de agosto. Pero ha truncado. Han adelantado la visita y ella ya no está. A Imane la mató de varias puñaladas su marido, Badr Saadaoui. Nunca imaginaron llegar al pueblo en el que vivía su hija y que ella no les recibiera. «Estamos mal, muy mal», dice su padre. Ha pasado más de un mes desde el crimen pero todavía no duermen por las noches. Se despiertan sobresaltados, como si todo hubiera sido una pesadilla.

Imane contó a sus padres que su marido la maltrataba pero les ocultó su reconciliación La última vez que vieron a su nieto fue horas antes de que su hija fuera asesinada. El bebé, de ahora 15 meses, estaba recostado sobre el pecho de su madre. Y les sonreía. Tras el crimen se lo llevaron los servicios sociales y desde entonces permanece en un centro de menores. Sus abuelos, Mostafa y Malika, han luchado día y noche para conseguir toda la documentación necesaria para poder trasladarse a España y hacerse cargo de él. El bebé y la otra hija de Imane que ellos cuidan en Marruecos (Imane estaba preparando los papeles para traérsela a Extremadura) es lo único que les queda de su hija. Por eso, en cuanto llegaron a la región, fueron directamente al centro en el que se encontraba su nieto. Era viernes 9 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, y les negaron visitarle. Cuando el sistema falla: Imane se desdijo por la presión familiar «Acariciaba a su hermana» Necesitaban justificar que eran sus abuelos y ese día no había personal suficiente para realizar esas gestiones. Han tardado tres días, pero este lunes recibieron una llamada para comunicarles que al día siguiente podrían verle. Fue emocionante. «Se nos ha tirado a los brazos en cuanto nos ha visto, nos conoce porque nos veíamos a diario por el móvil», cuenta Mostafa Saadaoui, traducido por un amigo de la familia que también reside en Valencia de Alcántara. Estuvieron una hora con él, que aprovecharon para enseñarle fotos de toda la familia. Dice que cuando vio a su hermana, que vive en Marruecos, acariciaba la pantalla. «Ahora es nuestro hijo. Sigue en el centro y hasta que no lo tengamos con nosotros no estaremos bien» Mostafa Saadaoui - PADRE DE IMANE «Gracias a Dios a lo he podido tener en mis brazos», comentaba Malika. Desde fuera del centro de menores, por la ventana, se le veía abrazarle una y otra vez, le besaba, jugaba, le mostraba la calle, … Y él la miraba y sonreía. Como lo que es, un bebé, a pesar de todo lo que le ha ocurrido. Han fijado dos días a la semana de visita, hasta que puedan gestionar los papeles y llevárselo. Deberán pasar antes una entrevista con los servicios sociales, que analizarán si la familia está preparada para hacerse cargo del menor (el matrimonio tiene cuatro hijos además de la nieta fruto de un matrimonio anterior de Imane). «Safwan (como se llama el bebé) ahora es mi hijo. Hasta que no lo tengamos con nosotros no estaremos bien. Aunque podamos verlo ahora sigue habiendo mucha distancia», añade Mostafa. De momento se han instalado en el domicilio de una de las mejores amigas de su hija, en Valencia de Alcántara, hasta que puedan encontrar un lugar en el que vivir con su nieto. Han gestionado un visado que les permitirá estar en España siete meses. Esperan no agotar todo el tiempo pero no quieren marcharse sin haber gestionado la nacionalidad de su nieto. Crecerá con ellos en Marruecos pero no quieren que tenga problemas para volver a España si en un futuro lo desea. Por ahora no pueden hacer nada porque tienen prohibido acceder a la casa en la que vivía su hija para coger los papeles. Está precintada. «La tenía sentenciada» La jueza que se encarga de investigar el caso, con la que se entrevistaron este miércoles, les ha informado de que «pasará tiempo» hasta que puedan entrar en la vivienda. Tampoco podrán llevarse el cuerpo de Imane, que permanece en el tanatorio. Se está pendiente de los resultados de pruebas toxicológicas que se realizaron a sus restos pero es probable que haya que llevar a cabo más pesquisas, por lo que el cuerpo de la fallecida debe permanecer en España. «Estoy muy contenta porque he podido abrazarle. Le he enseñado la foto de su hermana y la acariciaba» Malika Lwai - MADRE DE IMANE Mostafa Saadaoui quería entregarle también los audios que guarda de su hija, en los que les relata el infierno que vivió y episodios de maltrato. En ellos les contaba que su marido «la tenía sentenciada» y que «toda la vida la iba a estar atacando». No pudo dárselos. No tenían una cita concertada, por lo que la titular del juzgado les recibió en el pasillo, pero les animó a volver a visitarla. Es probable que ya lo hagan con un abogado, al que quieren contratar para conseguir justicia para su hija. «Como padre le decía que le dejara», recuerda. No lo hizo, según cuenta un allegado de los Saadaoui que ahora les acompaña a todos lados, porque la familia de su marido, también familia suya porque ambos eran primos entre sí, la convenció para que siguiera con él. Imane siempre había estado enamorada de Badr, desde que era una niña, a pesar de que él le llevaba casi una década de diferencia. Era su amor de la infancia y pensó que podrían ser felices. Ahora sus padres solo quieren que su asesino cumpla condena y le pedirán a la jueza que lo haga en una cárcel de Marruecos. «Allí la cárcel no es como aquí, aquí parecen hoteles», sentencia Mostafa.