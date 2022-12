La cesta de Navidad más cara

En casa de Marlene esta Nochebuena serán 15 personas a cenar. Su hermana y ella se encargan de cocinar y aunque han notado que «todo está más caro», no van a variar mucho el menú de los años anteriores. Pero es que ya con esa cantidad de personas tampoco se podían permitir «mucho lujo», cuenta Marlene mientras guarda en su carro la compra que acaba de realizar en un supermercado de Mérida. Embutidos y quesos como entrante, langostinos y lomo de cerdo, que es una de las carnes actualmente más económicas. De postre una tarta que suelen encargar en alguna pastelería. Han acordado un presupuesto de 400 euros y se planificarán sobre eso.

En el mismo supermercado está Leonor, que sale del lineal de caja con las manos vacías. «Tienes que ir mirando en todos los sitios si quieres ahorrar un poquito», justifica. En Nochebuena invitará a cenar a sus hijas y el plato principal lo tiene claro: unas pechugas de pollo de corral que compró hace aproximadamente un mes de oferta y a las que dará una elaboración «un poco más especial».

«Otros años hago cordero, pero como este año no me lo pidan mis hijas no lo voy a comprar», reconoce. «Al final lo importante es estar en familia y te ajustas a lo que tienes. Yo creo que hoy en día siempre comemos bien y no tenemos tanta ilusión por que lleguen esos días para comer de otra forma». Leonor también comprará langostinos y este año quizá algo menos de turrón y dulces navideños, pero porque «empezamos a picotear antes y cuando llega ese día ya no apetece», explica.

En Extremadura, llenar la despensa es ahora un 17% más caro que hace un año. Básicos como la leche, los huevos y el aceite han subido más de un 30%

Los casos de Marlene y Leonor son dos ejemplos de cómo vivirán los extremeños las que todo apunta que serán las navidades más caras casi de la historia, especialmente por el precio desorbitado de la cesta compra: llenar la despensa en Extremadura cuesta ahora un 17,5% más que hace un año, a pesar de que el alza del IPC se ha moderado en noviembre hasta situarse en el 7,4% interanual. Es decir, que en términos porcentuales en el último año los alimentos han subido más doble que el resto de cosas. Para conocer el alcance de esta cifra, hay que explicar que el transporte ha subido un 8,5%, los muebles un 6% y el alcohol y el tabaco un 3,8%.

La clave: lista y presupuesto cerrado

En este contexto, alimentos básicos como el aceite, el azúcar, la leche o los huevos han incrementado su precio más de un 30% en el último año. Otros como el pollo, los yogures y las verduras lo han hecho un 22%. Y lo peor podría estar por venir, porque no es un secreto que el precio de los alimentos, sobre todo los más típicos de estas fechas, se encarecen a medida que se acerca la Navidad. Es la época de mayor consumo del año, que en 2022 se vivirá en plena espiral inflacionista.

Desde la Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex) su presidente, Javier Rubio, incide en la necesidad de planificar bien los menús de Navidad y salir a comprar con una lista cerrada de lo que necesitamos «para agasajar a nuestros familiares, pero sin exageraciones». Según la Ucex, contar con un presupuesto es clave para organizar, controlar nuestros gastos y evitar que el tíquet se dispare con productos innecesarios, pero es una práctica que «no se acaba de comprender».

Según datos de la Unión de Consumidores, cada extremeño gastará una media de 650 euros en Navidad, de los que 90 irán a celebraciones y cenas familiares

Según el estudio ‘Los gastos de Navidad 2022’ que acaba de presentar el colectivo, solo el 11% lo hace. «Uno de cada tres encuestados dice no realizar ningún presupuesto y un 25% afirma realizarlo, pero al final acaba gastando más de lo previsto», lamenta Rubio. El informe de la Ucex cifra en 650 euros el gasto medio por extremeño esta Navidad, de los cuales 90 irán a celebraciones y cenas familiares.

Para realizar las compras de alimentación, los supermercados se convierten en el lugar favorito de estas fechas: allí acuden el 40% de los extremeños, frente al 22% que compra en las grandes superficies y apenas el 12% que recurre al pequeño comercio.

Productos en máximos históricos

Para medir la evolución de los precios a medida que se acercan los días clave, cada año la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realiza tres controles (un mes antes de Navidad, después del puente de diciembre y el día antes de Nochebuena) sobre los frescos más habituales de estas fechas, productos de temporada que solo se encuentran en Navidad o productos de mayor calidad y de precio más alto que se reservan para celebraciones especiales: cordero lechal para asar por cuartos, redondo de ternera, pularda, pavo, jamón ibérico de cebo al corte (50%), lombarda, piña, besugo, lubina de acuicultura, merluza, angulas, langostinos cocidos, percebes gallegos, almejas, ostras y este año, también granada.

El pescado es el producto que más dispara su precio en estas fechas: besugo y merluza alcanzan "precios exorbitantes", según los estudios de la OCU

El primero de los tres controles ya arrojó una subida generalizada del 5,2% respecto a los precios del año anterior. Después del puente de diciembre han vuelto a subir un 2,4%, pero a diferencia de 2021 la evolución es bastante diferente según el tipo de producto. Las mayores subidas se han producido en las almejas (un 19% más caras ahora), el jamón ibérico (10%), el besugo (7%) y los percebes gallegos (6%), mientras que otros productos apenas han variado de precio respecto a noviembre (es el caso del cordero, la lubina o el redondo), o bien han bajado: los langostinos cuestan un 3% menos ahora que hace un par de semanas (entonces ya subieron de precio un 11%), la pularda está un 4% más barata y las frutas (granada y piña) un 5%.

La OCU alerta que la evolución de precios respecto a 2015 refleja que muchos de estos alimentos están ahora más caros de lo que lo han estado nunca y que en general, de media, los productos navideños hacia el 10 de diciembre están un 43% más caros de lo que estaban hace siete años en la misma fecha. Así, el besugo, las almejas o la merluza han disparado su precio a valores inusitados en estos años, superando el 70%.

El cordero, las ostras, los percebes, la pularda e incluso «la humilde lombarda», productos típicamente navideños, han subido en torno a un 40% desde 2015. Solo el redondo de ternera ha mantenido un precio más estable a lo largo del tiempo. En plena espiral inflacionista, la OCU alerta además de que hay cuatro productos típicamente navideños que se encuentran, en 2022, en máximos históricos: son el cordero, el pavo, la lombarda y las almejas.

Entonces, ¿cuándo y qué comprar? «A lo largo de estos años, nuestro observatorio de precios navideños nos ha permitido conocer cuánto varía de media cada producto de nuestra cesta en esta temporada. Tras las tres tomas de precios de los siete años anteriores, sabemos que algunos pescados y mariscos disparan sus precios justo antes de las fiestas, mientras que otros alimentos como las carnes o las verduras tienen una mayor estabilidad», explica la OCU.

El pescado es el producto que más dispara su precio en estas fechas. Pero mientras besugo y merluza alcanzan precios exorbitantes, la lubina, por ejemplo, suele mantenerse estable. «Si tienes capricho de besugo, mejor comprarlo cuanto antes y congelarlo: a medida que avance el mes de diciembre irá subiendo su precio», afirma la organización de consumidores.