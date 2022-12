El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha afirmado, respecto a la reforma del Código Penal, que no quiere cuentas con los independentistas por son "insaciables" y que no pactaría con Bildu "porque son los herederos de ETA" y "más repugnantes" que Vox, porque este partido no ha matado.

En una entrevista en COPE Extremadura, el histórico dirigente socialista se ha referido a la aprobación, este pasado jueves por el pleno del Congreso de los Diputados, de la reforma del Código Penal que conlleva la derogación del delito de sedición, la rebaja de las penas por malversación y el cambio de modelo en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Una sesión caracterizada por la bronca y en la que se acusó al PP de intentar parar un pleno como hizo Tejero el 23F al haber presentado un recurso para intentar impedir que se debatiesen apartados de la ley diseñada por la coalición de gobierno. "Que alguien compare lo que pasó el jueves en el Congreso con lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981 es una ofensa", ha afirmado Rodríguez Ibarra, según ha informado Cope Extremadura. "Comparar la alegría que había en alguna bancada con el silencio sepulcral que había el 23 de febrero porque estaba prohibido hablar, leer y escribir o comparar tener un micrófono a tu lado con lo que era tener una metralleta apuntándote no tiene nada que ver una cosa con otra", ha añadido. Por ello, ha pedido que no se compare lo que fue un golpe de Estado con lo ocurrido el jueves en la Cámara Baja, que fue un "espectáculo". Ha reconocido una conversación con Pedro Sánchez en el intervalo entre su salida de la Secretaría General del PSOE y su vuelta a la dirección del partido y ha señalado que "no me contó" lo que está haciendo. Ha insistido en que no pactaría con Bildu, "porque son los herederos de ETA", y en que no quiere cuentas con los independentistas, "porque son insaciables", y por esta razón se ha posicionado en contra de la eliminación de la sedición. El ex presidente extremeño ha defendido que los barones "tienen derecho a expresarse libremente" "La democracia es muy débil y si no se la protege se puede acabar con ella. Detrás pueden venir el País Vasco, Baleares... y nos cargamos el Estado. Hicimos una Constitución que lleva 44 años porque lo hicimos para todos", ha subrayado. Rodríguez Ibarra ha pedido además que se respete la separación de poderes y ha instado a los jueces a "que exijan que no se les etiquete por su condición política y sí por su trabajo". Respecto a las críticas a los pactos y las reformas legales del Gobierno lanzadas también por algunos barones socialistas, como Emiliano García Page y Javier Lambán, ha defendido que estos "tienen derecho a expresarse libremente". En este sentido, ha indicado que la reforma de la sedición "no es algo sustancial al partido, sino opciones políticas del secretario general". Tras casi 50 años como militante del PSOE, ha reconocido que a veces su partido le decepciona, pero cuando sube el Salario Mínimo Interprofesional le ilusiona.