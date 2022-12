Repunta la violencia machista entre los menores: crecen casi un 30% las víctimas

La violencia machista entre los menores sigue en aumento. Según los datos del observatorio contra la violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el tercer trimestre de este año se registraron en Extremadura 18 víctimas menores de edad, casi un 30% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta estadística incluye tanto a los hijos de las mujeres maltratadas, que son considerados también víctimas de esta violencia ejercida sobre sus madres, como a las menores que sufren algún tipo de maltrato. Preocupan los dos, aunque el foco está ahora puesto en estas últimas, debido precisamente al importante aumento de los casos de violencia que se dan entre las parejas de adolescentes. La Fiscalía General del Estado lleva alertando de esta situación desde hace ya seis años, pero los datos no dejan de crecer.

«Es muy preocupante, no dejan de crecer tanto las menores con órdenes de protección como los menores encausados o los que cumplen condena en los centros de menores (no pueden entrar en un centro penitenciario por la edad)», alerta la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex), Flor Fondón. Según explica, cada vez son más comunes los casos de adolescentes que ejercen un control sobre sus parejas, vigilando lo que hacen en las redes sociales y separándolas de sus amistades. «Las chicas son muy inmaduras y están muy influenciadas por el amor romántico, por esa idea del príncipe azul. No entienden un amor igualitario, entienden que, cuanto más control y más celos, es más amor», apunta Fondón. Están además desprotegidas porque, añade, estas menores no suelen buscar apoyo en familiares y amigos. «Con esas edades no quieren los consejos de los padres», argumenta Fondón.

En esta violencia machista ejercida sobre adolescentes por chicos de su mismo grupo de edad también influye el aumento del consumo de la pornografía. Hay estudios que revelan que la primera vez que un niño tiene acceso a este tipo de material es con 8 años. «En el porno lo que se ve es una violencia extrema y de esto también alerta la Fiscalía porque influye en que estén creciendo las violaciones en manada», subraya la presidenta de Adhex.

Ayuda a las menores

Flor Fondón les aconseja buscar ayuda. Para ello pueden dirigirse a la red de oficinas de violencia de género, a la Casa de la Mujer o incluso a colectivos específicos de menores como la Fundación Anar o Save the Children. Y para prevenir, educación afectivo sexual desde los primeros niveles, «pero una educación sexual con perspectiva feminista, que les enseñe que las mujeres y las niñas son dueñas de sus cuerpos», apostilla Fondón.

«Es preocupante. Cada vez es más común que los chicos controlen las redes y las amistades de sus parejas» Flor Fondón - PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE EXTREMADURA (ADHEX)

Entre julio y septiembre crecieron en general en Extremadura todas las víctimas de maltrato. Según se desprende del informe elaborado por el observatorio contra la violencia machista se registraron 821 mujeres maltratadas, lo que supone un incremento del 16% con respecto al mismo periodo del año anterior. El 90% eran además de nacionalidad española. En total, en ese tercer trimestre del año, se presentaron en la región 865 denuncias, un 17,2% más que en 2021. Extremadura tiene una tasa de 15,4 víctimas por cada 10.000 mujeres, la sexta más baja del conjunto nacional.

El dato a destacar es que el 62,7% de esas denuncias fueron interpuestas directamente por la perjudicada, ya sea en el juzgado (5) o en l a comisaría (la policía realizó 538 atestados en los que se adjunta la denuncia de las mujeres maltratadas). Y además son menos las que deciden después retirar esa demanda. En este tercer trimestre solo se quitaron 29 denuncias, frente a las 37 del año anterior, lo que supone un 21,6% menos. También se involucran más los profesionales sanitarios porque entre julio y septiembre se presentaron en el juzgado 107 partes de lesiones, un 72% más que en el mismo periodo de 2021.

Por otro lado, entre junio y septiembre se dictaron en Extremadura 248 órdenes de protección por violencia machista, lo que supone una tasa de 30,5 órdenes por cada 100 mujeres.