Vecinos de Puebla de Obando rechazan la carretera alternativa a la N-523

Vecinos del municipio pacense de Puebla de Obando rechazan tener que desplazarse hasta Badajoz y la localidad de La Roca de la Sierra a través de la BA-5023, la vía alternativa que se ha habilitado como consecuencia del hundimiento de un tramo de la N-523 a la altura del kilómetro 45, entre ambos municipios, que fue provocado por las intensas lluvias que dejó la borrasca Efraín. El corte de este trecho de la carretera supone un perjuicio para los vecinos de Puebla, quienes comparten con La Roca el centro de salud, el cuartel de la Guardia civil y el instituto Sierra de San Pedro. La única forma que tienen para llegar hasta el municipio vecino es por la BA-5023 cruzando Villar del Rey, lo que implica tener que dar un rodeo de unos 30 kilómetros más y por una carretera que tiene partes del firme en mal estado y carriles estrechos. Para seguir hasta la capital pacense, los obandinos deben tomar la EX-324 desde Villar.

«Ya no son los kilómetros, lo que denunciamos es lo mal que está esa carretera hasta Villar del Rey. Los autobuses no pueden pasar y las personas mayores o las que no tienen carnet de conducir están anulando citas médicas al no tener otra forma de trasladarse hasta Badajoz. Además, aquí hay muchísima gente que va a trabajar a Badajoz y esa carretera es un peligro», denuncia Alba Barra, vecina de Puebla de Obando. «Nos han puesto un coche ambulancia y, si los médicos de La Roca consideran que hay que trasladarse con urgencia, nos mandarían a Cáceres. El miedo que tenemos es que pase algo gordo y no nos dé tiempo a ir a ningún lado. Nos podrían haber puesto algún médico o enfermero de urgencia en nuestro consultorio médico», añade.

Otra vecina del municipio, que prefiere mantener el anonimato, sostiene que los vecinos están «indignados» por el estado que presenta la BA-5023, por lo que piden a las administraciones públicas que arreglen «cuanto antes» el socavón originado en la N-523. «Dicen que la carretera está bien y es seguro pasar por ahí, cuando no se pueden ni cruzar dos coches a la vez de forma contraria porque colisionarían», advierte. Pese a los deseos de los vecinos de Puebla de Obando, el arreglo de la carretera N-523 que une las ciudades de Cáceres y Badajoz no tiene fecha, pues las autoridades competentes están evaluando el alcance del daño producido por el socavón.

Con respecto a la situación del alumnado de Puebla, indicar que está previsto que este lunes sí puedan acudir al instituto de La Roca en dos minibuses, después de que la semana pasada no pudieran acudir a las aulas porque el autobús que utilizan habitualmente para desplazarse hasta el centro educativo no podía hacer la ruta por la situación de la vía. Por último, cabe indicar que la N-523 se ha abierto al tráfico desde la localidad de Gévora hasta La Roca de la Sierra, con paso alternativo regulado por semáforos en el punto kilométrico 59. Desde este punto el paso permanecerá cerrado para los vehículos pesados, según informó la noche de este viernes la Delegación del Gobierno en Extremadura.