Tiene 20 años y muy claro su futuro: la investigación sanitaria. «Primero me voy a centrar en terminar la carrera, ya tendré tiempo a decidir la especialidad. Lo que sé es que sea la que sea me gustaría seguir investigando», declara. Estudia tercero de Medicina en la Universidad de Extremadura aunque es de Toledo y juega al bádminton desde que tiene 8 años. Ella es Inés Piñas Bonilla y acaba de recibir un premio a la mejor comunicación oral en las X Jornadas Internacionales de Medicina del Deporte por su trabajo trabajo ‘Influencia del Ciclo Menstrual en aspectos físicos y cognitivos en mujeres eumenorreicas’. El estudio evidencia que la menstruación afecta al rendimiento deportivo de la mujer. «El muestreo se hizo con jóvenes sin patologías, que no toman píldora anticonceptiva y que tienen un ciclo regular», relata.

Se basó en su propia experiencia. Juega al bádminton de manera profesional; en categoría absoluta se encuentra la quinta en el ránking nacional y además debuta en Primera División. «Notaba que en mis entrenamientos diarios unos días estaba mucho más cansada que otros. Siempre pensé que tendría que ver con las hormonas porque observaba que coincidía con las mismas fases del ciclo menstrual», explica. «Este verano tuve la oportunidad de realizar la investigación gracias al Laboratorio de Rendimiento y Readaptación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)». Allí estudió ocho casos: mujeres jóvenes, atletas y con menstruaciones regulares. Para ello realizaron pruebas físicas y cognitivas en las que se evaluó la composición corporal, donde encontraron mayor porcentaje de grasa en la fase lutea --justo antes de la menstruación y después de la liberación del óvulo--. «En la fase lutea tenemos un aumento de la progesterona que tiene como consecuencia un aumento de la retención de líquidos», cuenta. Por otro lado, midieron la resistencia. «Mediante un tapiz rodante vimos que las participantes tenían mejores resultados en la fase folicular --después de la regla y justo antes de la ovulación--. En estos días tenemos un aumento de estrógenos y hay estudios que indican que estas hormonas tienen una relación inversa con el lactato --a mayor estrógenos, menor lactato--. Este segundo se produce durante un ejercicio intenso de los músculos, lo que explica la mejora del rendimiento. Además encontramos que las pulsaciones iniciales eran menores en este momento del ciclo», continúa. Otro factor que tuvieron en cuenta fue el tiempo de reacción. «Esto lo hicimos al medir estímulos visuales, encontramos que mejoraban los resultados, es decir, que tenían menor tiempo de reacción en la fase folicular. Con el incremento de líquidos en la lutea, tenemos también un aumento de la sal. Esta tiene un papel nocivo en la transmisión de los impulsos nerviosos», señala. Por último, tuvieron en cuenta la memoria. «No encontramos diferencias pero sí una tendencia a que tenían mayor capacidad durante la fase folicular». A fin de cuentas la tesis evidencia que después de la menstruación y durante la fase folicular existe mejor rendimiento deportivo en mujeres. Esto significa que la regla sí que afecta a mujeres deportistas. Más allá de una tesis Aún incrédula con haber sido galardonada gracias a este trabajo, explica que en el próximo verano quiere ahondar en el tema. «No me esperaba para nada este premio. Es a nivel internacional y había trabajos de personas ya graduadas, médicos y residentes. Ha sido una sorpresa», declara. «Me gustaría continuar con el estudio y que no se quede aquí. Es algo que continuaré investigando. De cara a un futuro se podría aplicar en los entrenamientos para obtener mejores resultados y mejorar la salud. Por ejemplo sería oportuno estudiar la prevención de lesiones y adaptar el esfuerzo físico, ya que conocemos que no es el mismo durante las fases», desvela. Androcentrismo y ciencia «En la ciencia se sigue estudiando más al hombre que a la mujer. Cada vez menos, pero aún pasa. Lo fácil es estandarizar las muestras y biológicamente somos diferentes», destaca. «Esto sucede en muchas investigaciones. Recientemente se ha conocido que los infartos de miocardio no afectan igual a las mujeres que a los hombres. Resulta que siempre se ha dicho que al sufrir uno sentías un dolor en el brazo izquierdo que se extendía hasta la mano; sin embargo, se está demostrando que a las mujeres esto no les pasa. O sea que podemos sufrir un infarto, pero como no nos duele la mano, no podemos identificarlo igual», afirma. «Lo mismo ocurrió con las vacunas de covid», añade. «Faltan recursos en los laboratorios», reclama. «Para tener en cuenta el ciclo menstrual, que forma parte de la biología de la mujer, es necesaria mayor inversión y eso a muchos no les interesa», apunta. «La mayor parte de la vida estamos en edad fértil». La falta de conocimiento acerca del cuerpo femenino también está detrás de la escasez de estudios sobre el ciclo. «No sé en qué asignatura deberíamos estudiar esto, pero creo que es algo que debería impartirse desde pequeños. Igual que nos enseñan los aparatos reproductores. Es necesario que conozcamos nuestro propio cuerpo. Lo mismo ocurre con la menopausia. Las mujeres no segregamos las mismas hormonas que los hombres a lo largo de nuestra vida y es un factor determinante para avanzar en medicina», expresa. «Muchos médicos acostumbran a recetar la píldora anticonceptiva a cualquier persona que sufra cualquier alteración durante la menstruación sin hacer un diagnóstico previo. Creo que esto no siempre lo correcto porque cada cuerpo reacciona a las pastillas de manera diferente», sentencia.