La carretera entre Cáceres y Badajoz contará con un desvío alternativo que permita transitar por el trazado de la vía pero evitando el socavón. Se trata de una vía paralela a la N-523, que se está estudiando desde la Demarcación de Carreteras para habilitar un paso por ahí, a través de la antigua N-523, un tramo que va paralelo y que se suprimió cuando se realizaron mejoras en el trazado de ese carretera. «Nos han dicho que en breves fechas, pero no sabemos el día exacto, porque hoy está lloviendo y están trabajando para habilitarlo», confirmó a este diario el alcalde de Puebla de Obando, Juan Manuel Iglesias.

En principio ese nuevo trazado alternativo se usaría únicamente para vehículos ligeros, transporte de urgencias y reparto de pequeño tonelaje, aunque también se valorará para el transporte escolar. El trafico pesado se mantendría sin cambios con esta alternativa, a través de la autovía A-66 que une Cáceres con Badajoz a través de Mérida.

Las principal salida del pueblo ahora es la BA-5023 una carretera que depende de la Diputación de Badajoz en peores condiciones. «Es la única salida que tenemos hacia la capital, pero es una vía secundaria, tiene sus limitaciones y nos tenemos que adaptar si queremos salir porque la verdad es que no estamos aislados. No es la mejor del mundo, pero es la que tenemos para salir», insistió el alcalde, que hizo también un llamamiento para que se circule «adaptado a esa vía, aún entendiendo que hay muchas dificultades porque no es una vía a la que estamos acostumbrados y tiene sus dificultades».

Hace una semana que un tramo de la N-523 se vino abajo como consecuencia de las fuertes lluvias que barrieron Extremadura durante el paso de la borrasca Efraín. El desplome de ese tramo de la carretera, de más de cinco metros de longitud y tres de profundidad, ha dejado sin la principal vía de acceso a las localidades de Puebla de Obando y la Roca de la Sierra, que ejerce como municipio cabecera porque está allí el centro de salud y el instituto. De hecho, algunos padres se están negando a que sus hijos vayan a los centros educativos de La Roca de la Sierra en el transporte escolar por el mal estado de la actual alternativa al corte de la carretera principal para estas localidades. También está afectando a la llegada de los pedidos a la farmacia de La Roca de la Sierra, que ahora se demoran más por los problemas para acceder hasta el pueblo.

Ahorro económico y de tiempo

«Si nos habilitan este tramo de la antigua N-523 que va a estar regulado por semáforos, aunque no sé los metros, para la población que tenga que salir a trabajar fuera es un ahorro económico y de tiempo», insistió el regidor de Puebla de Obando.

La puesta en marcha de ese trazado, al igual que la reparación de la calzada, depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y agenda Urbanas. La Delegación del Gobierno no confirma ese nueva vía alternativa, aunque sí remiten a la rueda de prensa que se dará este miércoles para actualizar la información sobre los trabajos para reparar esta vía y el estado del resto de la red en Extremadura. Según explican desde el Ministerio de Movilidad, «de momento se está procediendo a inventariar los daños sufridos, analizar las soluciones técnicas que requiere la resolución de cada caso y estimar su coste»; y mientras tanto en paralelo «se está preparando la documentación necesaria para contratar los trabajos de emergencia para su reparación a la máxima celeridad», respondieron ayer.

A la reparación de esta carretera se ha referido hoy martes también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que , incidió en que la carretera N-523, que une las ciudades de Cáceres y Badajoz, pertenece al Estado, si bien «en los próximos días» habrá reuniones con responsables de la Delegación del Gobierno y de Carreteras para intentar que se repare «cuanto antes», tras los daños sufridos por el paso de la borrasca Efraín. «Yo creo que el resumen final es que sea la decisión que se tome la que sea lo importante es que se haga cuanto antes», señaló en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por el momento, hoy todavía hay cortes en otras cinco carreteras de la región, según la información del Centro de Emergencias 112. Son la Ex-214, desde La Roca de la Sierra y la Nava de Santiago; el Camino General No2, en el el badén de Gargáligas; CC-62: desde Brozas a Aliseda (a la altura del puente del río Salor); la CC-174: desde Zarza la Mayor a Portugal; y la CC-22.5: desde Logrosán a Berzocana (del kilómetro 1.700-2.00).

«Estamos desbordados con la evaluación de daños en el pueblo»

Evaluar dimensión de los daños en La Roca de la Sierra está suponiendo un problema en el ayuntamiento de esta localidad de 1.500 habitantes, desbordado ahora para dar inicio a todos los expedientes de los vecinos afectados. Como ya publicó este diario, se calcula que hay un centenar de casas afectadas y de ellas al menos 80 con daños muy importantes, según las primeras estimaciones municipales. Desde el pasado jueves están evaluando la magnitud de estos daños, aunque los avances son lentos y el tiempo les come porque tienen un mes para poner en pie todos los expedientes, poder plantear que se active la declaración de zona catastrófica y que se tramiten la ayudas para las familias afectadas que pueden llegar al 50%.

«Estamos desbordados con la evaluación de los daños. Somos un ayuntamiento pequeño y no tenemos capacidad de mantener la actividad diaria y estar tramitando expedientes que requieren de mucho trabajo administrativo; y tampoco nuestros ordenadores tienen capacidad de procesar todos los datos y fotografías que necesitamos introducir», reconoce el teniente de alcalde Alfonso González.

Desde la semana pasada se están tomando los datos de los daños en el mobiliario de las viviendas para que se puedan evaluar después; y ayer se trasladaron al pueblo tres técnicos de la Diputación de Badajoz para llevar a cabo la evaluación de los inmuebles . «Nos vamos a pasar las navidades con la evaluación de los daños», insistió el alcalde. De hecho la localidad ya ha suspendido toda la programación de Navidad, salvo la cabalgata de los Reyes Magos, «para no quitar esa ilusión a los niños», señaló el teniente de alcalde.

Al margen de esta ayuda estatal, está la línea que ha habilitado la Junta de Extremadura, con 4 millones de euros. «Aún no sabemos cómo se van a gestionar y nos urgen menos», señaló Alfonso González.

El pueblo trata de retomar la normalidad aunque aún no han terminado de limpiar el barro que dejó la crecida de la rivera de Troya , pero no está siendo fácil porque sigue lloviendo también en el pueblo. «Estamos tratando de solventar de la mejor manera posible la situación, pero nada lo está poniendo fácil».