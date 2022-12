Para Hernán Álvarez (Badajoz, 23 años) la facultad es «su segunda casa». Y esa sensación es la que trata de trasladar junto a su equipo al resto de estudiantes de la UEx, que le han elegido por tercer año consecutivo como su delegado.

¿Cómo se siente tras su reelección?

Bien. Aunque parezca ya que es solo un trámite, no deja de ser otro año más que salgo elegido. El primer año fue por unanimidad, el segundo por mayoría absoluta y el tercero otra vez por unanimidad y estoy muy feliz de contar con todo el respaldo de las facultades de la Universidad de Extremadura para esta tarea y muy contento del equipo que tengo, que vamos a seguir trabajando por todos los estudiantes.

¿Qué balance hace de estos dos años?

En el tiempo que llevo hago un buen balance. Creo que hemos conseguido cosas para los estudiantes a nivel de derechos, de avances y de realidades materiales. Por ejemplo, que las bibliotecas abran los fines de semana, que abran más tiempo. Esta es una de las quejas que más nos llegan al Consejo de Estudiantes y que gracias a nuestra presión, en las distintas etapas de vacaciones, en las navidades pasadas, el verano pasado justo antes de exámenes... Hemos ido consiguiendo gracias a negociar, a presionar y a ser duros en este sentido. Y luego todas las actividades sociales y culturales que hemos ido haciendo, que sirven para que los estudiantes no solo pasemos por la universidad para ir a clase, aprobar y sacar una carrera, sino para vivir la vida universitaria.

¿Qué retos tiene por delante?

Nosotros vamos a seguir en la línea de reivindicar para los estudiantes derechos y deberes, por supuesto, pero ampliar y hacer que se cumplan nuestros derechos pero siempre con esa parte propositiva de trabajar codo con codo con la universidad para que vaya mejorando. Al final, si a nosotros nos va bien a la universidad le va bien y viceversa. Somos el motor principal de la universidad. Nuestra línea está clara: ocio juvenil, vida sana, deporte, reivindicación y más derechos.

¿Cuáles son las principales necesidades de los estudiantes?

Como tal la financiación pero eso no depende de nosotros. Hay necesidades en las facultades de la UEx que tienen que ser solucionadas y que no se puede por las excusas o por la realidad de la financiación. Pero, ¿qué hace falta en las facultades? Pues hace falta reprografía en los centros, que al menos en todos los campus haya una. Pedimos que las bibliotecas abran el mayor tiempo posible, me explico: nadie va a sacar un libro a las cuatro de la mañana o a las once de la noche, sino como sala de estudio. Esa es una demanda que tenemos, que habíamos avanzado bastante pero con la guerra de Ucrania y la subida de la luz se ha vuelto a retroceder un poco, aunque ahora sí están abiertas de nuevo para este periodo de exámenes. Cuando subieron las facturas estaba complicado pero la universidad tiene que gestionarlo porque nosotros reivindicamos ocio pero también, cuando toca, pues poder estudiar para ir sacando las asignaturas. Entonces, esa es importante y en eso vamos a insistir mucho. También vamos a seguir fomentado, a poder ser con la colaboración de la universidad, la representación estudiantil. Nosotros el año pasado hicimos unas jornadas de representación de la cual han salido muchos representantes y muchos son delegados de sus facultades. Ya que estamos poco tiempo en la universidad, tenemos que apostar por el relevo.

Si tuviera que hacer autocrítica, ¿qué podría haber hecho mejor?

A ver, sinceramente creo que lo hemos dado todo, tanto yo como mi equipo, quizás no hemos llegado a todos porque a lo mejor nos entran veinte correos y se queda alguno atrás. Al final a nosotros nos llega una queja y la elevamos, que igual podríamos haber peleado más, como con las bibliotecas, pues a lo mejor podríamos haber hecho protestas más contundentes. Siempre se podría hacer más pero creo que lo hemos y lo estamos dando todo por los estudiantes. Si alguien cree que hemos podido hacer más, pues lo intentaremos este año.

¿Qué valoración hace del rector saliente y qué espera del entrante?

Del saliente hago una valoración en algunos aspectos positiva y en otros negativa. Es verdad que empezamos con buen pie, tuvimos muy mala relación durante la pandemia y luego fuimos reconstruyendo y avanzando y en el último año y pico sí que hemos vuelto a un trato cordial que ha pasado a ser bueno, con muchos desacuerdos, por supuesto, pero que ha ido mejorando. Hemos conseguido cosas juntos y en otras hemos peleado porque no estábamos de acuerdo. Si tuviese que ser profesor y poner nota le daría el aprobado. Podría mejorar, pero le daría un aprobado. Y confío en que el nuevo equipo tenga una línea de diálogo con nosotros, que vayamos mano a mano y que para que la cosa fluya es importante la comunicación. Creo firmemente que tanto Antonio Hidalgo como Pedro Fernández como yo queremos lo mejor para la UEx.

¿Qué desacuerdos tuvo con el anterior rector?

Bueno, ya son pasado realmente, donde más hubo conflicto fue en la pandemia, que fue una época muy complicada, pero cuando fuimos saliendo fuimos limando asperezas, sin pausa pero sin prisas y ya retomamos la línea del diálogo. Más allá de eso nosotros pedimos más tiempo de biblioteca, ellos nos ponen menos; nosotros pedimos más presupuesto; se comprometieron a hacer una casa del estudiante que no se ha hecho, que eso sería un edificio en Badajoz y en Cáceres como hay en otras universidades de España, no se ha hecho; se comprometieron a renovar los estatutos de la universidad, que regulan toda la normativa de la universidad y sería una liberación en muchos sentidos porque son del año catapún y se necesita renovarlos y por una cosa o por otra no se ha hecho. Por ejemplo, se comprometieron a que los decanos fueran elegidos por sufragio universal, era un compromiso firme y una idea que compartimos Antonio y yo, tampoco se hizo porque eso depende de la reforma del estatuto.

¿Cómo ha enfrentado las difamaciones que ha sufrido en Twitter?

A nadie le gusta que por estar activo en movimientos juveniles le ataquen y le señalen. No gusta, es algo que te duele y te ofende, pero bueno, que aquí hicimos lo correcto, lo denunciamos, lo expusimos y se actuó en consecuencia, tampoco hay que hacer mucha más sangre. A nosotros no nos gusta estar enredados en si un profesor tiene una cuenta falsa para insultarnos o un trabajador del ayuntamiento, mano derecha del alcalde, nos insulta en redes, nosotros queremos gastar nuestro tiempo en organizar un evento de fútbol, una barbacoa en la facultad, en pelear para que los estudiantes tengan más derechos. A nosotros no nos gustan las disputas, las tenemos cuando es estrictamente necesario. Estamos en la línea de ser propositivos, a nosotros nos define hacer cosas.

¿Cómo se ve en el futuro?

A nivel personal me gustaría poder estar en Extremadura mucho tiempo. Por desgracia, hay mucha gente que se va. A mí me gusta ir a Madrid de vez en cuando, me gusta conocer otras ciudades, pero yo me veo aquí, en Badajoz. Me gusta mi tierra, le tengo mucho cariño y en el futuro no sé en qué estaré trabajando, espero que en mi sector, pero sobre todo verme en mi tierra.