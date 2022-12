Kit Digital es un Programa de ayudas del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por medio de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco de la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. Su objetivo es impulsar la transformación digital de las pequeñas empresas, microempresas y autónomos, y cuenta con la participación de la Cámara de Comercio de Badajoz como entidad colaboradora.

Con las tres convocatorias de ayudas previstas ya activas, el programa Kit Digital se ha convertido en todo un revulsivo para pymes, emprendedores y autónomos de todo el país. Extremadura no es ajena a este proceso. El programa Kit Digital, iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es, fue el protagonista el pasado miércoles 21 de diciembre de la mesa redonda que se celebró en la hemeroteca de El Periódico Extremadura, promovida por la Cámara de Comercio de Badajoz, en la que intervinieron expertos del mundo de la empresa y la transformación digital.

La mesa redonda, conducida por la periodista Rocío Cantero, contó con la participación de Francisco Morcillo, presidente de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio de Badajoz y CEO de MB3 Gestión; Pablo García, director general de Agenda Digital de la Junta de Extremadura; Juan Miguel Trejo, presidente de la Asociación Empresarial Extremeña de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aextic); Jorge García Executive Manager Galper (agente digitalizador); Tomás Mahugo, director comercial de Grupo Solitium (agente digitalizador) e Isabel Balbontín, directora general de Grupo Colabora (empresa beneficiaria).

Según los últimos datos, más de 670 millones de euros del Plan de Recuperación han llegado al tejido empresarial para digitalizar sus negocios.

Kit Digital se ha convertido en el programa de ayudas más demandado de la historia de España y está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

En estos momentos el número de agentes digitalizadores adheridos es de 9.800 cuyo listado puede consultarse, al igual que todos los detalles de programa, en la web www.acelerapyme.es.

Bajo el lema ‘cero papeles’ y gracias a herramientas de robotización, se agiliza el proceso y el plazo de resolución de los expedientes es de entre 3 y 4 semanas.

Con un amplio catálogo, las empresas y autónomos pueden optar hasta a 12 categorías de soluciones digitales que incluyen: sitio web y presencia básica en internet, gestión de redes sociales, comercio electrónico, gestión de clientes; servicios y herramientas de oficina virtual, inteligencia empresarial y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras, ciberseguridad, presencia avanzada en internet y marketplace. Estas dos últimas categorías de soluciones solo aplican a partir de la segunda convocatoria.

La mesa redonda puso negro sobre blanco el trabajo de todos los agentes implicados en la gestión de las ayudas, sirvió para explicar los distintos tramos, perfiles y soluciones tecnológicas existentes, y marcó las líneas de trabajo futuras, en las que el análisis de datos será clave.

La digitalización ha pasado de ser una tendencia para convertirse en exigencia y las empresas son conscientes de ello. El programa Kit Digital es ese traje a medida que necesitan para dar el gran salto.

Isabel Balbontín, de Grupo Colabora, puso en valor el trabajo de las Cámaras de Comercio como elemento transformador real y como una herramienta útil para implantar la cultura de la digitalización en las pymes gracias al apoyo de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), el núcleo del Fondo de Recuperación. «Como empresa, creo que es fundamental el papel de corporaciones como las Cámara de Comercio», dijo.

Evita la fuga de talento

Para Tomás Mahugo, director comercial de Grupo Solitium, es muy positivo el lanzamiento del programa Kit Digital, lo que permite a las empresas extremeñas que no tengan que irse fuera de la comunidad autónoma para tener éxito. «Ya da igual dónde tengas la sede física de la empresa. Las Cámaras de Comercio crecerán así en socios y los extremeños estaremos presentes en más lugares sin tener que marcharnos de nuestra tierra».

Juan Miguel Trejo, presidente de Aextic, afirma que Kit Digital «es muy positivo, interesante y pionero. Gracias a los agentes digitalizadores extremeños tendremos unos buenos resultados a medio plazo».

Jorge García, Executive Manager de Galper, concluyó: «Bienvenido Kit Digital porque sirve para despertar el talento empresarial del mundo rural».

Francisco Morcillo, presidente de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio de Badajoz, explicó que Kit Digital es, sobre todo, un instrumento de inclusión y accesibilidad plena al mundo digital de las empresas. Aseguró que no se trata simplemente de la implementación de una tecnología, sino también de ofrecer un universo cultural en la transformación digital. «La oficina Acelera Pyme que aglutina este concepto, lo que hace es acompañar en ese impulso. La digitalización no solo es una componente tecnológica. Necesita de una cultura, de una ejecución y una resiliencia digital, porque hay que acompañar después a las empresas». A su entender esta ayuda hay que segmentarla y gestionar el cambio inherente a la digitalización. «Me gusta más el concepto de ‘transformación digital’ que la palabra ‘digitalización’, pues afecta a las personas, a la empresa, a la ciudad, a los territorios y a la sociedad», dijo.

Pablo García, director de Agenda Digital de la Junta de Extremadura, recordó que la administración atesora una importante experiencia en el acompañamiento a pymes y autónomos en su transformación digital, como prueban las ayudas al comercio electrónico y TIC de 2017, con una segunda convocatoria en 2019. En plena pandemia se sacó una tercera convocatoria, que está vigente, dotada con 2 millones de euros. Explicó que ha habido 2.000 peticiones. En total, 1.500 empresas se han visto favorecidas con 8 millones de euros. Durante la pandemia también se sacaron ayudas al teletrabajo y emprendimiento digital. Destacó, asimismo, la colaboración de la Junta de Extremadura con Red.es.

Jorge García, de Galper, reconoció que la digitalización ha pasado de ser una opción a convertirse en una necesidad. «Las pymes rurales, especialmente en Extremadura, se han dado cuenta de que Kit Digital les abre las puertas al mundo. Hay que hacer mucha pedagogía sin ningún interés de ‘vender’. No todo es hacer negocio, porque lo necesitan en su día a día. Hay verdaderas joyas en el mundo agroalimentario y rural extremeño, que he descubierto en nuestras auditorías. La digitalización les ayuda a mejorar sus insumos para crecer a nivel nacional. Hay muchos líderes silencioso en el mundo rural extremeño y Kit Digital es una ayuda para visibilizarlos a nivel nacional».

Tomás Mahugo, de Solitium, agente digitalizador, explicó que en la actualidad están buscando paquetes específicos que se puedan adaptar a tipos de empresas concretos. «En general, las pymes quieren desarrollar muchas ideas, pero no saben cómo y por eso necesitan de nuestros servicios de consultoría». Grupo Solitium está especializado en dar soluciones y servicios primero y después implementar la tecnología apropiada. «El concepto de Kit Digital nos gustó, porque es lo que nosotros hacemos a diario con nuestros clientes a quienes damos una solución que perdure en el tiempo. No vamos a llevarnos la venta y nada más. Todas las soluciones las basamos en suscripciones para que vaya creciendo con el tiempo la empresa. Kit Digital no es la solución, sino un paso más».

Es importante que en este proceso haya continuidad y que los beneficios se mantengan en el tiempo. Así, Pablo García insiste en que, por ejemplo, diseñar una web es fácil, pero insiste en que lo difícil es que siga siendo útil con el paso del tiempo. «Es importante el autodiagnóstico y el acompañamiento desde la administración, una evangelización, especialmente en el mundo rural y pymes y autónomos. Kit Digital está teniendo éxito. España es el piloto de toda Europa. Está habiendo también grandes avances en lo que respecta a la conectividad, con una inversión en 250 millones de euros». En este sentido, para solicitar el bono, primero hay que registrarse en www.acelerapyme.es y completar el test de autodiagnóstico para detectar el grado de madurez digital de la empresa. Una vez realizado, se podrá pedir el bono digital en la sede electrónica de Red.es [https://sede.red.gob.es].

Convocatorias abiertas

Actualmente, cumpliendo con el compromiso inicial, están conviviendo en paralelo tres convocatorias de Kit Digital para empresas de menos de 50 empleados. La primera convocatoria, para empresas de entre 10 y menos de 50 empleados, estará abierta hasta el 15 de marzo de 2023. La cuantía de la ayuda para este segmento es de 12.000 euros. La segunda convocatoria afecta a empresas de entre 3 y menos de 10 empleados, estará abierta hasta el 2 de septiembre de 2023. Los bonos digitales de este segmento son de 6.000 euros. La tercera convocatoria se abrió el pasado 20 de octubre y el plazo disponible para la solicitud del bono será hasta el 20 de octubre de 2023. Está destinada a autónomos y pymes de entre 0 y menos de 3 empleados. La cuantía para este segmento es de 2.000 euros.

El concepto ‘digital’ está cambiando constantemente y se pretende que cualquier empresa acceda a él. Francisco Morcillo explicó que la digitalización está llegando porque el ciudadano comprueba que cada vez más trámites con la administración se realizan por este cauce.

Seguridad

Tomas Mahugo incidió en la importancia de la seguridad para las empresas, como una de las principales urgencias de las empresas en todo el proceso. «Cuando te digitalizas te abres al comercio exterior, te expones, si no empiezas por la seguridad todo lo demás sobra. Es lo que estamos priorizando actualmente. Hay empresas que están avanzando muy rápidamente y les están atacando». Al respecto, Jorge García, explicó que Kit Digital aporta «conocimiento y poder de decisión. Ya nada será como antes, cambia la mentalidad empresarial, especialmente en empresas pequeñas».

Pablo García, por su parte, incidió en la importancia de la cercanía en todo el proceso, y que todos los trabajadores de una empresa se sientan implicados en la digitalización. Destacó que en Cáceres hay domiciliados 40 Agentes Digitalizadores y más de 90 en Badajoz, lo que hace posible este acompañamiento cercano a las empresas en su proceso de cambio.

Tomás Mahugo incidió en la importancia de los agentes digitalizadores, adaptados al servicio en concreto, dando además apoyo y continuidad. Las Cámaras de Comercio y las Oficinas de Transformación Digital Rurales de las diputaciones de Cáceres y Badajoz también hacen posible estar cerca de las empresas.

Un cambio radical

Isabel Balbontín, de Grupo Colabora, indicó que «para nosotros la transformación digital ha supuesto un cambio radical en todos los procesos de su empresa. De hecho significan un incremento del 25% de la productividad de la empresa. Eso sin contar con la presencia en redes y tener todas las herramientas digitales interrelacionadas. La implantación de Kit Digital ha supuesto para nosotros un incentivo en cuanto a las inversiones. También incentiva la formación interna de nuestro personal y eso es para nosotros una inversión en tiempo. Somos un grupo dedicado a la formación. Para nosotros Kit Digital ha supuesto un cambio en nuestro modelo de gestión productiva y en él ha sido fundamental el apoyo de los agentes digitalizadores. No se trata solo se implantar una herramienta. Las pymes deben apoyarse en los agentes digitalizadores porque conocen las herramientas y las necesidades de las empresas. No hay que comprar la última herramienta sino aquella que se nos ajusta mejor», afirmó.

La importancia del dato

El futuro que se abre a las empresas tras la implantación de la digitalización se focaliza en la importancia del dato. Pablo García señala que «el dato es ahora lo realmente disruptor». Al respecto, destacó que Talavera de la Reina ha sido seleccionada como sede española de la asociación Gaia-X y liderará un gran proyecto europeo en materia de inteligencia del dato y tecnología en la nube, así como el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético que se ubicará en Cáceres. Aprender las posibilidades que ofrece el Big Data o la Inteligencia Artificial está en el horizonte de las empresas que quieran alcanzar el éxito en el futuro.