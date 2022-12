El número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en Extremadura se situó en 2021 en 1.284, de los 1.258 fueron realizados en centros extrahospitalarios y 26 en hospitales, todos ellos privados. Según los datos que ayer publicó el Ministerio de Sanidad, por tramos de edad, 4 correspondieron a menores de 15 años; 140 a jóvenes de entre 15 y 19 años; 244, con edades entre 20 y 24; 276, entre 25 y 29; 257, entre 30 y 34; 228, entre 35-39; 122, entre 40 y 44 años, y 13 a mayores de 44.

En España hubo en el año 2021 un total de 90.189 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), 1.920 más que el año anterior, el de la pandemia, de los cuales solo uno de cada seis (cerca de un 16%) se practicó en centros públicos.

Del total de intervenciones, el 13,61% se produjo en hospitales (de ellos, el 7,34 % privados y el 6,27 % públicos) y el 86,39% se derivó a centros acreditados para la interrupción del embarazo, de los cuales el 76,99% fueron privados y solo el 9,4% fueron públicos.Esos datos suponen que el 84,33%de las intervenciones se realizaron en 2021 en centros privados, sean concertados o no. Los abortos fueron practicados en un total de 210 clínicas autorizadas, tres más que el año anterior.

Además, en 2021 subieron a cinco las comunidades autónomas que no notificaron ningún aborto en un centro sanitario público ya que Aragón se sumó a Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia, las cuatro autonomías que formaban ese grupo en 2020. La Rioja, sin embargo, es la única comunidad que no ha notificado abortos en centros privados.

Según se desprende del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, la tasa de IVE en 2021 fue de 10,70 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, frente a los 10,30 de 2020 y los 11,53 de 2019. Exceptuando el año 2020, el del inicio de la pandemia, es la tasa más baja en los últimos diez años.

La mayor parte de los abortos voluntarios tuvo lugar durante las primeras semanas del embarazo. Así, el 72,42% se registraron antes de la octava semana de gestación, un 22,46% entre la semana 9 y la 14, el 4,96% entre la 15 y la 22 y el 0,16% a partir de la 23. En cuanto al motivo de la interrupción, la inmensa mayoría (el 90,98%) fue a petición de la mujer, el 5,58% por grave riesgo para la vida o la salud de la mujer y el 3,12% por riesgo de graves anomalías en el feto.

USO DE ANTICONCEPTIVOS

En cuanto al uso de anticonceptivos, según los datos 38.906 de las 90.189 mujeres que abortaron dijeron que no utilizaban ninguno.

Por comunidades autónomas, Cataluña (13,42), Madrid (11,90), Baleares (11,56), Asturias (11,50), Murcia (11,46) y Andalucía (11,18) son las que presentan las tasas más altas, mientras que Ceuta y Melilla (1,79), Galicia (5,37) y la Rioja (6,17) son las que ofrecen las cifras más bajas.

El 65,35% de las mujeres que decidieron poner fin a su embarazo en 2021 no había abortado anteriormente, mientras que el 22,89% de ellas ya había tenido un aborto voluntario y el 7,40% había tenido dos. Un 47,69% tenía ya hijos.

Más de la mitad de las mujeres (53,97%) eran trabajadoras por cuenta ajena, un 20,90% no tenían empleo y un 12,86 % estaban estudiando. H