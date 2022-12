«El hospital no me deja dormir con mi bebé»

A la pequeña Martina Arroyo la ingresaron el pasado 23 de diciembre con una bronquiolitis. Tenía solo 20 días. Sus padres notaban que tenía algo de congestión nasal y decidieron llevarla a Urgencias, al hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde residen. Al confirmar que se trataba de una bronquilitis causada por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) los médicos tomaron la decisión de ingresarla para mantenerla controlada, por si empeoraba al ser tan pequeña. Pero cuando su madre, Rocío Pérez del Amo, llegó a la habitación se dio cuenta de que no estaba preparada para su bebé. «En la habitación solo había una cuna pero mi hija no está acostumbrada a dormir en cuna, ella estaba acostumbrada a hacer colecho», cuenta su progenitora.

El mobiliario en Pediatría es diferente al de la planta de maternidad. Aquí las habitaciones están dotadas con cunas que cuentan con barras protectoras a los lados y paredes de metacrilato, para los menores de 2 años , y con camas para los mayores de esa edad. Esta cacereña pidió al personal que le facilitara una cama, para poder meterse en ella junto a su hija, poder darle el pecho y que la pequeña pudiera conciliar el sueño. Se lo denegaron. «Pedí en todos los turnos hablar con la supervisora, pero no estaba. Al final vino el supervisor de guardia, que me dijo que en el hospital no podía hacer colecho por seguridad, porque si se me caía la niña era su responsabilidad. Les dije que hacía 20 días en la planta de maternidad se permitía y me dijo que el colecho solo es importante las primeras dos horas de vida. Un despropósito», se queja.

La única opción que le quedó fue dormir en la butaca de los acompañantes con su bebé en brazos. Era imposible hacerlo de otra forma. Y allí han estado cuatro noches, hasta que ayer a mediodía le dieron el alta. «Es mucho más peligroso estar en el sillón, de hecho me dijeron que no querían que la tuviera allí pero que no me podían prohibir cogerla», recuerda. Han sido días para olvidar: «Sientes rabia e impotencia. Te dicen que tu hija recién nacida tiene un virus y la tienen que ingresar, en plena Navidad, con otros dos niños en casa. Y en medio de todo eso te niegan algo que es vital», añade.

No quiere que ninguna mamá tenga que volver a pasar por esto, por eso ha iniciado una recogida de firmas en Change.org para pedir que se permita el colecho en Pediatría. En pocas horas ha conseguido casi 800 adhesiones. Este diario preguntó por este asunto a Sanidad, pero no recibió respuesta.