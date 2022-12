El retraso de tres horas que sufrió este pasado lunes el tren de Media Distancia Sevilla-Madrid se debió a una "avería de material", en concreto un problema en los frenos que se detectó a su paso por Andalucía. Según informa Renfe este martes, el convoy detuvo la marcha entre Guadalcanal (Sevilla) y Fuente del Arco (Badajoz) y el maquinista lo apartó Llerena. Allí estuvo detenido hasta que pudo reanudar la circulación, ya con un retraso de 130 minutos.

Renfe indica que los viajeros de estaciones intermedias fueron trasladados por carretera y que se informó de esta incidencia a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales, una versión que no coincide con las quejas reportadas por los afectados en redes sociales. Una usuaria dejó incluso constancia de su temor por este hecho. "Pregunto si es seguro viajar (con avería en los frenos), no hay respuesta. Como no hay interventor que informe, pregunto si la normativa de Renfe lo permite, pero no lo saben", afirmó en Twitter. Finalmente este tren, que debía llegar a Madrid a las 19.38, llegó hacia las 22.40 horas.

Tres incidencias en 24 horas

Por esta incidencia se vio afectado también el servicio de Media Distancia Madrid-Cáceres de las 18.15 horas, que llegó a destino con 49 minutos de demora respecto al horario habitual. Y otro tren, el Intercity Badajoz-Madrid, en este caso el 25 de diciembre, llegó a destino a las 22.47, con media hora de retraso respecto a su horario habitual "debido a una incidencia técnica tanto de material como de infraestructura", se indica.

Pese a los contratiempos del domingo y el lunes, que suponen tres problemas en menos de 24 horas, Renfe ha señalado este martes que más del 90% de los trenes que han circulado por Extremadura durante los días de mayor movilidad de Navidad, del 23 al 26 de diciembre, "han sido puntuales". En estos cuatro días se han desplazado más de 13.000 personas en 84 trenes, y "solo tres de ellos han llegado a destino con más de 30 minutos de retraso", replica la compañía.

"Renfe lamenta las molestias ocasionadas por estas demoras a los viajeros, que podrán solicitar la devolución correspondiente del billete en función del compromiso de puntualidad en estaciones o en la web de Renfe una vez transcurridas 24 horas de la llegada a destino", concluye.