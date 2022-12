Los juzgados extremeños también cierran en Navidad para fomentar la conciliación

Los juzgados extremeños también cerrarán hasta después de Reyes para fomentar la conciliación entre los abogados y procuradores. Era una demanda histórica del sector al Ministerio de Justicia y en la que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva trabajando desde el mes de enero. Finalmente se ha aprobado in extremis, ya que no fue hasta el pasado viernes, víspera de Nochebuena, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se ha incluido en la ley de reforma del Código Penal.

Hasta la fecha eran inhábiles el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Lo que se hace ahora es ampliar a todo el periodo de Navidad, por lo que este año los tribunales no volverán al trabajo hasta el 9 de enero, ya que el 7 y el 8 caen en fin de semana. Lo que va a suponer es que durante todos estos días solo funcionarán los juzgados de guardia; por tanto, no podrán realizar señalamientos que no sean urgentes. Y además los plazos quedarán paralizados a efectos procesales. Es lo mismo que ya sucede en el mes de agosto, inhábil también en la administración de justicia.

La medida ha sido valorada por los abogados extremeños porque supone un avance en la conciliación. «Para nosotros es un verdadero hito en la conciliación. Todos los trabajos tienen la posibilidad de coger vacaciones en estas fechas pero nosotros no la teníamos», señala el decano del colegio de abogados de Badajoz, Ildefonso Seller. La mayoría, añade, «continuará acudiendo a sus despachos a preparar asuntos pendientes», pero al no haber señalamientos ni corren los plazos procesales pueden planificarse para dedicar tiempo también a la familia.

«No había conocido la conciliación hasta ahora en estos días tan específicos. La mayoría de nosotros somos autónomos y no tenemos horario pero que nos liberen de juicios y plazos es un alivio», apunta también el decano del colegio de abogados de Cáceres, Carlos Alberto Montero, que se acaba de estrenar en el cargo.

No saturará los juzgados

La medida no va a suponer una importante saturación para los tribunales extremeños, aunque sí ha supuesto un trastorno al haber entrado en vigor el mismo día de Nochebuena. «Ha habido vistas señaladas que han tenido que suspenderse y eso siempre es un trastorno. Para los juzgados supone un poco más de saturación pero tampoco en exceso porque estos días los juzgados no suelen funcionar a pleno rendimiento», añade el juez decano de Cáceres, Rafael Estévez. Ellos también valoran la decisión: «Para nosotros también ha sido bienvenida, todo el mundo tiene derecho al descanso y a disfrutar en familia estos días», señala Estévez.

Para los letrados y procuradores, no obstante, no es suficiente y reclaman más conciliación. Los juzgados, según denuncian, no respetan bajas por enfermedad ni permisos por maternidad y paternidad. «La conciliación es un problema, hay muchas dificultades para que concedan la suspensión de un juicio por eso no es raro ver a mujeres embarazadísimas haciendo juicios y a pocos días de haber dado a luz, sabemos que no se hace por fastidiar porque la administración de justicia va en beneficio del justiciable, pero es complicado porque la agenda del juzgado va por un lado, la tuya por otro y la de tu vida por el suyo», afirma el decano de los abogados cacereños.